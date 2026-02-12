قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

بعد قرار خفض الفائدة .. تعرف على سعر الدولار في مصر اليوم الخميس

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه
علياء فوزى

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خلال اجتماعها اليوم، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 1%.

وواصل سعر الدولار في مصر تراجعه علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري.

ويرصد موقع “صدى البلد” الإخباري، سعر الدولار في مصر ختام تعاملات اليوم الخميس 12 فبراير 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم الخميس في مصر 

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (مصرف أبو ظبي الإسلامي، تنمية الصادرات، ميدبنك) ليسجل 46.84 جنيه للشراء و46.94 جنيه للبيع. 

 سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية العربية نحو  46.82 جنيه للشراء و46.92 جنيه للبيع. 

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك(العربي الإفريقي،  التنمية الصناعية، قطر الوطني، التعمير والإسكان، الأهلي المصري، مصر، المصري الخليجي) نحو 46.80 جنيه للشراء و 46.90 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك( نكست، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي، المصرف العربي، الإسكندرية، القاهرة، فيصل الإسلامي) لنحو 46.78 جنيه للشراء و 46.87 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك  بيت التمويل الكويتي  إلى  46.77 جنيه للشراء و46.87 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك العقاري المصري العربي  نحو  46.76 جنيه للشراء و46.86 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك(إتش إس بي سي HSBC، التجاري الدولي CIB، البركة، قناة السويس، أبو ظبي التجاري، الكويت الوطني) نحو 46.75 جنيه للشراء و 46.85 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدى أجريكول إلي 46.73 جنيه للشراء و46.83 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك أبو ظبي الأول نحو  46.72 جنيه للشراء و46.82 جنيه للبيع.

تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني لنحو 46.70 جنيه للشراء و46.80 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الخميس نحو 46.76 جنيه للشراء و46.89 جنيه للبيع.

ِ

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الخميس

46.84 جنيه للشراء

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الخميس

46.80 جنيه للبيع

متوسط سعر الدولار اليوم الخميس في مصر 

46.83 جنيه

سعر الدولار الأمريكي أسعار الدولار اليوم بنك مصر الدولار لجنة السياسة النقديـة

لعزومات رمضان .. طريقة عمل البط بالبرتقال بخطوات بسيطة
طريقة عمل بودرة السوبيا
طرق تحضير اشهر 6 عصائر على مائدتك فى رمضان
خدت قلم على وشي.. 10 صور لـ لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني
