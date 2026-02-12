محافظة الإسكندرية تعلن مسارارات جديدة لتنظيم المرور بمنطقة ونجت

وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بضرورة إعادة الانضباط إلى الشارع السكندري وتحقيق السيولة المرورية.

وقد تم الانتهاء من أعمال رصف وتطوير شارع الطيار أحمد مسعود بدايةً من شارع مصطفى كامل وحتى شارع حجر النواتية، إلى جانب إزالة سور مترو أبو قير وتمهيد الطريق أسفل المسار الجديد.

وتزامنًا مع ذلك، تواصل إدارة المرور تنفيذ إجراءات تنظيم الحركة المرورية بالمنطقة من خلال تركيب العلامات الإرشادية والإلزامية وتطبيق نظام الاتجاه الواحد لسير المركبات، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية والحد من التكدسات وتحقيق انسيابية الحركة.

تم تحديد اتجاهات السير المقررة لتسهيل المرور بالمنطقة كالآتي :

• شارع ونجت: اتجاه واحد للقادم من شارع حجر النواتية وصولًا إلى شارع مصطفى كامل.

• شارع الطيار أحمد مسعود: اتجاه واحد من شارع مصطفى كامل حتى شارع حجر النواتية.

الشوارع العرضية المنظمة للحركة:

▪️ شارع ابن سراج: من شارع ونجت باتجاه شارع الطيار أحمد مسعود.

▪️ شارع 153: من شارع الطيار أحمد مسعود باتجاه شارع ونجت.

كما شملت الأعمال الانتهاء من رصف وتحسين عدد من الشوارع المحيطة، وهي:

* شارع المعتصم العباسي

* شارع تكلا

وأهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين وقائدي المركبات الالتزام الكامل بالعلامات المرورية واتجاهات السير الجديدة، حفاظًا على السلامة العامة ودعمًا لانسيابية الحركة المرورية