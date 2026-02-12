سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية.. استقرار نسبي مع تراجع طفيف

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الخميس داخل عدد من البنوك المصرية، بالتزامن مع تراجع طفيف في أسعار الشراء ببعض البنوك الأخرى، وسط متابعة مستمرة من الأسواق لحركة سعر الصرف.

واستقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 46.78 جنيهًا للشراء و46.91 جنيهًا للبيع، ليواصل الدولار تحركاته الهادئة داخل القطاع المصرفي.

سعر الدولار في أكبر البنوك الحكومية اليوم الخميس:

البنك الأهلي المصري

46.82 جنيهًا للشراء

46.92 جنيهًا للبيع

46.82 جنيهًا للشراء 46.92 جنيهًا للبيع بنك مصر

46.82 جنيهًا للشراء

46.92 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في البنوك الخاصة:

البنك التجاري الدولي CIB

46.80 جنيهًا للشراء

46.90 جنيهًا للبيع

46.80 جنيهًا للشراء 46.90 جنيهًا للبيع بنك كريدي أجريكول

46.77 جنيهًا للشراء

46.87 جنيهًا للبيع

46.77 جنيهًا للشراء 46.87 جنيهًا للبيع بنك التعمير والإسكان

46.80 جنيهًا للشراء

46.90 جنيهًا للبيع

46.80 جنيهًا للشراء 46.90 جنيهًا للبيع بنك الإسكندرية

46.72 جنيهًا للشراء

46.82 جنيهًا للبيع

46.72 جنيهًا للشراء 46.82 جنيهًا للبيع بنك البركة

46.78 جنيهًا للشراء

46.88 جنيهًا للبيع

أعلى وأقل سعر شراء للدولار اليوم: