بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية
محتجون خارج البيت الأبيض يصفون نتنياهو بـ مجرم حرب
الرئيس السيسي يصدر قرارا بترقية قائد القوات البحرية وقائد القوات الجوية إلى رتبة الفريق
موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على الإسماعيلي
أحمد موسى: الحكومة الجديدة مكلفة باستكمال مسيرة التنمية وتنفيذ الملفات بكفاءة عالية
أحمد موسى: استمرار مدبولي ليس من فراغ وننتظر الإبداع
رسائل ييس توروب لجماهير الأهلي بعد الفوز علي الإسماعيلي
حلال بحالة واحدة.. أمين الإفتاء يوضح حكم حرق أسعار السلعة في البيع
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الزمالك وسموحة
بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق محمود فوزي قائد القوات البحرية
أحمد موسى: الجيش المصري من أقوى الجيوش عالميا
دم جديد في الحكومة.. أحمد موسى: كفاءات شابة تحلف اليمين أمام الرئيس السيسي
اقتصاد

بتراجع 10 قروش.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه
علياء فوزى

واصل سعر الدولار في مصر تراجعه علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري،مقارنة بالمستهل، وتراوح الإنخفاض بين 10 لـ 12 قرشا.

يستعرض موقع “صدى البلد” الإخباري، سعر الدولار في مصر ختام تعاملات اليوم الأربعاء 11فبراير 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم الأربعاء في مصر 

 سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني نحو  46.88 جنيه للشراء و46.98 جنيه للبيع. 

تباين سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (مصرف أبو ظبي الإسلامي، تنمية الصادرات، ميدبنك) ليسجل 46.86 جنيه للشراء و46.96 جنيه للبيع. 

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك(الشركة المصرفية العربية، فيصل الإسلامي، الأهلي المصري، مصر، القاهرة) نحو 46.82 جنيه للشراء و 46.92 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (الأهلي الكويتي، المصرف العربي،  العقاري المصري العربي، الإسكندرية) لنحو 46.81 جنيه للشراء و 46.91 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك(العربي الإفريقي، إتش إس بي سي HSBC، التنمية الصناعية، نكست، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB، قطر الوطني، قناة السويس، بيت التمويل الكويتي،التعمير والإسكان) نحو 46.80 جنيه للشراء و 46.90 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك( البركة، المصري الخليجي)  إلى  46.78 جنيه للشراء و46.88 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك  أبو ظبي التجاري إلى  46.77 جنيه للشراء و46.87 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك أبو ظبي الأول نحو  46.76 جنيه للشراء و46.86 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدى أجريكول إلي 46.74 جنيه للشراء و46.84 جنيه للبيع.

تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني لنحو 46.72 جنيه للشراء و46.82 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأربعاء نحو 46.78 جنيه للشراء و46.98 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الاربعاء

46.88 جنيه للشراء

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الاربعاء

46.82 جنيه للبيع

متوسط سعر الدولار اليوم الاربعاء في مصر 

46.86 جنيه

