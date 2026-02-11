قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل عيد الفطر.. موعد حجز شقق سكن لكل المصريين 8 والشروط
بعد تجديد الثقة.. وزير الكهرباء: مستعدون للصيف المقبل بخطة عاجلة وتوفير التغذية الكهربائية
مدبولي يضع "أمن الطاقة" على رأس الأولويات في أول اجتماع مع وزير الكهرباء
الدوري المصري.. ياسين مرعي يعزز تقدم الأهلي أمام الإسماعيلي
هل يجوز الصيام بدلا عن الميت؟.. دار الإفتاء توضح 3 حالات
الشاباك: مئات الهجمات السيبرانية الإيرانية استهدفت مسؤولين إسرائيليين خلال عام
بن رمضان يحرز أول أهدافه بقميص الأهلي محليا في شباك الإسماعيلي
وزير خارجية روسيا: العلاقات بين بوتين وترامب جيدة
حسن المستكاوي يوجّه رسالة لرئيس حي المعادي بشأن والده
رفض عربي لقرارات "الضم" الإسرائيلية للضفة الغربية وتحذير من تقويض حل الدولتين
أسعار الذهب اليوم في السعودية اليوم 11-2-2025
سقوط مصابين بنيران قوات الاحتلال في حي الزيتون بمدينة غزة
محافظ الغربية: كورنيش محور محلة منوف واجهة حضارية تليق بأهالي الغربية

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية جولة مفاجئة لمتابعة أعمال تطوير كورنيش محور محلة منوف بمدينة طنطا، والتي بلغت نسبة تنفيذها نحو 70%، وذلك للوقوف على معدلات الإنجاز والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية المحددة، في مشروع يُعد أحد أبرز مشروعات التطوير الحضاري الجاري تنفيذها حاليًا داخل المدينة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الجارية على أرض المحافظة.

وأكد المحافظ خلال الجولة أن مشروع تطوير كورنيش محور محلة منوف يمثل نقلة نوعية في شكل المنطقة بالكامل، موضحًا أن المشروع يمتد بطول 2000 متر بداية من كوبري قحافة وحتى كوبري كلية الهندسة، ويشمل إنشاء ممشى حضاري متكامل على جانبي ترعة القاصد، وتنفيذ مسطحات خضراء وأعمال تنسيق موقع، إلى جانب رفع كفاءة البنية التحتية وشبكات المرافق وإعادة تنظيم الحركة المرورية بالمحور بما يحقق سيولة مرورية حقيقية ويحد من التكدسات داخل المدينة.

وشدد اللواء أشرف الجندي على أن تطوير محور محلة منوف لا يقتصر على أعمال تجميلية فقط، بل يستهدف إعادة صياغة أحد أهم الشرايين الحيوية بمدينة طنطا ليصبح محورًا تنمويًا متكاملًا يخدم آلاف المواطنين يوميًا، ويوفر متنفسًا حضاريًا للأسر والشباب، مؤكدًا أن المحافظة تعمل وفق رؤية واضحة لربط المحاور الرئيسية ببعضها ورفع كفاءتها بما ينعكس مباشرة على جودة الحياة اليومية للمواطن. وأضاف أن ما يتم تنفيذه اليوم هو استثمار حقيقي في البنية الأساسية ورسالة واضحة بأن المحافظة عازمة على استكمال مسيرة التطوير الشامل دون تهاون أو تباطؤ.

ووجّه المحافظ خلال جولته بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، مع تكثيف الأعمال للانتهاء من المشروع في التوقيتات المحددة، مشددًا على أهمية الحفاظ على المظهر الحضاري للموقع وعدم السماح بأي إشغالات أو ممارسات عشوائية قد تؤثر على الشكل الجمالي للمحور بعد تطويره، إلى جانب التأكيد على توفير عناصر الأمان والسلامة للمواطنين لحين الانتهاء الكامل من الأعمال ودخول المشروع الخدمة.

واختتم اللواء أشرف الجندي جولته بالتأكيد على أن محافظة الغربية تضع المواطن في صدارة أولوياتها، وأن مشروعات التطوير الجارية داخل طنطا وغيرها من مدن ومراكز المحافظة تستهدف بناء بيئة حضرية منظمة وآمنة تليق بتاريخ الغربية ومكانتها، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية الدقيقة لكافة المشروعات حتى دخولها الخدمة بكامل طاقتها وتحقيق الاستفادة القصوى منها لصالح أبناء المحافظة.

