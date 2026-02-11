محافظ الغربية: كورنيش محور محلة منوف واجهة حضارية تليق بأهالي الغربية

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية جولة مفاجئة لمتابعة أعمال تطوير كورنيش محور محلة منوف بمدينة طنطا، والتي بلغت نسبة تنفيذها نحو 70%، وذلك للوقوف على معدلات الإنجاز والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية المحددة، في مشروع يُعد أحد أبرز مشروعات التطوير الحضاري الجاري تنفيذها حاليًا داخل المدينة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الجارية على أرض المحافظة.

جولة محافظ الغربية

وأكد المحافظ خلال الجولة أن مشروع تطوير كورنيش محور محلة منوف يمثل نقلة نوعية في شكل المنطقة بالكامل، موضحًا أن المشروع يمتد بطول 2000 متر بداية من كوبري قحافة وحتى كوبري كلية الهندسة، ويشمل إنشاء ممشى حضاري متكامل على جانبي ترعة القاصد، وتنفيذ مسطحات خضراء وأعمال تنسيق موقع، إلى جانب رفع كفاءة البنية التحتية وشبكات المرافق وإعادة تنظيم الحركة المرورية بالمحور بما يحقق سيولة مرورية حقيقية ويحد من التكدسات داخل المدينة.

تحرك تنفيذي عاجل

وشدد اللواء أشرف الجندي على أن تطوير محور محلة منوف لا يقتصر على أعمال تجميلية فقط، بل يستهدف إعادة صياغة أحد أهم الشرايين الحيوية بمدينة طنطا ليصبح محورًا تنمويًا متكاملًا يخدم آلاف المواطنين يوميًا، ويوفر متنفسًا حضاريًا للأسر والشباب، مؤكدًا أن المحافظة تعمل وفق رؤية واضحة لربط المحاور الرئيسية ببعضها ورفع كفاءتها بما ينعكس مباشرة على جودة الحياة اليومية للمواطن. وأضاف أن ما يتم تنفيذه اليوم هو استثمار حقيقي في البنية الأساسية ورسالة واضحة بأن المحافظة عازمة على استكمال مسيرة التطوير الشامل دون تهاون أو تباطؤ.

دعم الاسر والعائلات

ووجّه المحافظ خلال جولته بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، مع تكثيف الأعمال للانتهاء من المشروع في التوقيتات المحددة، مشددًا على أهمية الحفاظ على المظهر الحضاري للموقع وعدم السماح بأي إشغالات أو ممارسات عشوائية قد تؤثر على الشكل الجمالي للمحور بعد تطويره، إلى جانب التأكيد على توفير عناصر الأمان والسلامة للمواطنين لحين الانتهاء الكامل من الأعمال ودخول المشروع الخدمة.

ردع مخالفين

واختتم اللواء أشرف الجندي جولته بالتأكيد على أن محافظة الغربية تضع المواطن في صدارة أولوياتها، وأن مشروعات التطوير الجارية داخل طنطا وغيرها من مدن ومراكز المحافظة تستهدف بناء بيئة حضرية منظمة وآمنة تليق بتاريخ الغربية ومكانتها، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية الدقيقة لكافة المشروعات حتى دخولها الخدمة بكامل طاقتها وتحقيق الاستفادة القصوى منها لصالح أبناء المحافظة.