قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موسكو: تدمير 108 طائرات مسيرة أوكرانية أطلقت فوق مناطق روسية
مطالب بعودة إمام عاشور.. وتحذيرات من تراجع مستوى لاعبي الأهلي قبل مُواجهة الإسماعيلي
نظر مُحاكمة 56 متهمًا بـ «الهيكل الإدارى للإخوان» .. بعد قليل
ينجو أمام الضعفاء ويُعاني أمام الكبار.. «التابعي» يُحلّل تراجع الأهلي: سوء توظيف وانعدام استقرار
إنجاز طبي تاريخي.. مفيدة شيحة: مصر تحصد جائزة نيلسون مانديلا لتعزيز الصحة |فيديو
صندوق تطوير التعليم وسيسكو العالمية يبحثان تعزيز مهارات الشباب الرقمية
أول تعليق من رئيس الوزراء الكندي بعد حادثة إطلاق النار داخل مدرسة ثانوية بمقاطعة كولومبيا
مصرع وإصابة 37 شخصًا.. ارتفاع حصيلة إطلاق النار في كندا داخل مدرسة بمقاطعة كولومبيا
بعد قليل .. استكمال مُحاكمة 108 متهمين بخلية «داعش القطامية»
حال فشل مفاوضات إيران .. ترامب يعتزم إرسال حاملات طائرات ضاربة إلى الشرق الأوسط
بالأسماء .. إصابة 4 أشخاص في تصادم ميكروباص وموتوسيكل بالطريق الزراعي بأسيوط
نجم الدراويش: مجالس إدارات الإسماعيلي منذ 2019 كلهم ظلموا النادي.. «ومحدش فيهم اتظلم»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار اليوم 11-2-2026 .. العملة الأجنبية ثابتة

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 11-2-2026 على مستوي البنوك العاملة في السوق المصرية.

الدولار ثابت

أظهرت تداولات سعر الدولار في مواجهة الجنيه ثباتا دون تغير بمختلف البنوك الحكومية والخاصة.

سعر الدولار في مصر

تحركات أمس

فقد سعر الدولار ما يقارب من 19 قرشا من قيمته منذ مطلع الأسبوع الجاري، ليرتفع بذلك مركز الجنيه المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 46.81 جنيه للشراء و 46.91 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار

وسجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.74 جنيه للشراء و 46.84 جنيه للشراء في بنكي " الإمارات دبي الوطني، الإسكندرية".

وبلغ ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 46.79 جنيه للشراء و 46.89 جنيه للبيع في بنكي كريدي أجريكول و أبوظبي التجاري.

وسجل ثالث أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 46.8 جنيه للشراء و 46.9 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، التعمير والإسكان، البركة، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، ميد بنك، البركة، قناة السويس،المصري لتنمية الصادرات، نكست".

الدولار يتراجع

متوسط سعر الدولار

سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك نحو 46.82 جنيه للشراء و 46.92 جنيه للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، بيت التمويل الكويتي، فيصل الاسلامي، المصرف العربي الدولي،الأهلي الكويتي، قطر الوطني QNB، HSBC"

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46.84 جنيه للشراء و 46.94 جنيه للبيع في بنوك " مصر، الأهلي، التنمية الصناعية، سايب، العربي الافريقي الدولي، المصري الخليجي، الأهلي المصري".

سعر الدولار

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.88 جنيه للشراء و 46.98 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.86 جنيه للشراء و 46,96 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم أقل سعر دولار اليوم أعلي سعر دولار اليوم سعر الدولار في البنك المركزي مال واعمال اخبار مصر سعر الدولار أمام الجنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الايجار القديم

لا للطرد .. الإيجار القديم يغير حديثه

مجلس المحافظين

مصادر لـ صدى البلد: رحيل من 13 إلى 17 محافظًا في حركة التغيير خلال أيام

امام عاشور

قرار مفاجئ من الأهلي لـ إمام عاشور بعد انتهاء عقوبته

احمد شعبان

ثمن الأمانة "حياته" | شاهد يروي اللحظات الأخيرة للعامل ضحية الدهس: نطق الشهادة.. ومات ممسكًا بإيصال الحساب

أشرف صبحي

ناقد رياضي يُوجّه رسالة قوية بعد رحيل أشرف صبحي عن وزارة الشباب والرياضة

الأرصاد

الأرصاد تحذر : رياح قوية ورمال وغبار تضرب مصر فى هذا الموعد

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 10-2-2026 .. تراجع جديد

طبيب المنوفية

إخلاء سبيل الطبيب المعتدى عليه بمستشفى الباجور بكفالة 10 الاف جنيه

ترشيحاتنا

النائب محمد إسماعيل

برلماني : لا يمكن الحكم على اختيار الوزراء الجدد إلا بعد العمل وخاصة في الملف الاقتصادي

عصام شيحة

عصام شيحة : التغييرات الوزارية الجديدة جاءت استجابة للرأي العام

إيران

إيران : لا ندخل مفاوضات واشنطن من موقع ضغط أو ضعف

بالصور

طريقة عمل عجة البيض بالأفوكادو .. وصفة صحية سريعة

طريقة عمل عجة البيض بالأفوكادو
طريقة عمل عجة البيض بالأفوكادو
طريقة عمل عجة البيض بالأفوكادو

طريقة عمل البقلاوة التركية .. بطعم هش وطري

طريقة عمل البقلاوة التركية
طريقة عمل البقلاوة التركية
طريقة عمل البقلاوة التركية

خطة بسيطة وسهلة .. نصائح لاستغلال شهر رمضان للوصول إلى الوزن المثالي

أسس الاستعداد الصحي للوصول إلى الوزن المثالي في رمضان
أسس الاستعداد الصحي للوصول إلى الوزن المثالي في رمضان
أسس الاستعداد الصحي للوصول إلى الوزن المثالي في رمضان

فوائد شرب التمر الهندي .. مشروب طبيعي يُعزّز الهضم والمناعة وصحة القلب

فوائد شرب التمر الهندي في رمضان
فوائد شرب التمر الهندي في رمضان
فوائد شرب التمر الهندي في رمضان

فيديو

جلسة صلح تحولت لمـ.ــجزرة في فيصل

جلسة صلح تحولت لجريمة قتل جماعي في فيصل .. كواليس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

المزيد