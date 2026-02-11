سعر الدولار اليوم 11-2-2026 .. العملة الأجنبية ثابتة

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 11-2-2026 على مستوي البنوك العاملة في السوق المصرية.

الدولار ثابت

أظهرت تداولات سعر الدولار في مواجهة الجنيه ثباتا دون تغير بمختلف البنوك الحكومية والخاصة.

تحركات أمس

فقد سعر الدولار ما يقارب من 19 قرشا من قيمته منذ مطلع الأسبوع الجاري، ليرتفع بذلك مركز الجنيه المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 46.81 جنيه للشراء و 46.91 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار

وسجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.74 جنيه للشراء و 46.84 جنيه للشراء في بنكي " الإمارات دبي الوطني، الإسكندرية".

وبلغ ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 46.79 جنيه للشراء و 46.89 جنيه للبيع في بنكي كريدي أجريكول و أبوظبي التجاري.

وسجل ثالث أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 46.8 جنيه للشراء و 46.9 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، التعمير والإسكان، البركة، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، ميد بنك، البركة، قناة السويس،المصري لتنمية الصادرات، نكست".

متوسط سعر الدولار

سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك نحو 46.82 جنيه للشراء و 46.92 جنيه للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، بيت التمويل الكويتي، فيصل الاسلامي، المصرف العربي الدولي،الأهلي الكويتي، قطر الوطني QNB، HSBC"

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46.84 جنيه للشراء و 46.94 جنيه للبيع في بنوك " مصر، الأهلي، التنمية الصناعية، سايب، العربي الافريقي الدولي، المصري الخليجي، الأهلي المصري".

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.88 جنيه للشراء و 46.98 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.86 جنيه للشراء و 46,96 جنيه للبيع.