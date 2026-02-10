تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

شهد سعر الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026، وفقًا لآخر التحديثات الصادرة عن البنوك العاملة في السوق المحلية، في ظل حالة من الهدوء النسبي في حركة التداول داخل القطاع المصرفي.

وتراوح سعر شراء الدولار بين 46.810 جنيه و46.860 جنيه، بينما سجل سعر البيع ما بين 46.910 جنيه و46.960 جنيه، ضمن نطاق سعري محدود يعكس استقرارًا نسبيًا في سوق الصرف.

وسجل الدولار في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) نحو 46.860 جنيه للشراء و46.888 جنيه للبيع، فيما بلغ السعر في كل من بنك قناة السويس وبنك مصر والبنك الأهلي المصري والمصرف العربي الدولي 46.860 جنيه للشراء و46.960 جنيه للبيع.

وفي بنوك QNB الأهلي وHSBC والبنك العقاري المصري العربي، سجل الدولار 46.850 جنيه للشراء و46.950 جنيه للبيع، بينما بلغ في البنك التجاري الدولي (CIB) 46.830 جنيه للشراء و46.930 جنيه للبيع.

وسجل السعر الرسمي في البنك المركزي المصري 46.822 جنيه للشراء و46.955 جنيه للبيع. كما سجل الدولار في بنوك البركة وكريدي أجريكول وبنك الكويت الوطني NBK نحو 46.820 جنيه للشراء و46.920 جنيه للبيع، في حين جاء أقل سعر للشراء في بنك الإسكندرية عند 46.810 جنيه مقابل 46.910 جنيه للبيع.

ويأتي هذا التراجع في إطار متابعة الأسواق المحلية للتطورات الاقتصادية العالمية وحركة الدولار أمام العملات الرئيسية، إلى جانب ترقب المستثمرين لقرارات السياسة النقدية والبيانات الاقتصادية المؤثرة على سوق الصرف خلال الفترة المقبلة.