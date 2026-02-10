الشركة المصرية للأتوبيس الترددي تنفي وقوع حادث تحرش بأحد مركباتها

نفت الشركة المصرية للاتوبيس الترددي ما تم تناوله عبر عدد من المواقع الإلكترونية بوقوع حالة تحرش بأحد الاتوبيسات التابعة للشركة، مؤكدة أن هذا الخبر عار تماما عن الصحة.

وقالت الشركة إن خط سير الأتوبيس الترددي له مسار منفصل على الدائري من محطة الإسكندرية الزراعي وحتى أكاديمية الشرطة، وليس له أي خط سير آخر في الفترة الحالية.

وأضاف أن منطقة المقطم التي جاءت بالخبر ليست ضمن خط سير الأتوبيس الترددي، وأنه كان يجب على كاتب هذا الخبر التأكد التام من اسم المؤسسة التي يتبعها الأتوبيس محل الواقعة قبل الزج باسم الأتوبيس الترددي في مثل هذه الواقعة المشينة.

ضرورة تحري الدقة

وأهابت الشركة بوسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة والمصداقية فيما يتم نشره من أخبار بدلا من نشر مثل هذه الأخبار المغلوطة.

كما ناشدت الشركة المواطنين عدم الانسياق وراء مثل هذه الأخبار المغلوطة، والحصول على المعلومات والأخبار الصحيحة من مصادرها الرسمية بوزارة النقل والشركة المصرية للأتوبيس الترددي.