بعد غياب 7 سنوات.. الاهتمام الحكومي والطرازات الجديدة تبهر الحضور بمعرض مصر الدولي للسيارات

أختتمت الدورة الأولى لمعرض مصر الدولي للسيارات «أوتومورو 2026» فعلياتها ، وحققت نجاح فاق التوقعات خلال الفترة ما بين 5 إلى 8 فبراير الجاري، وشهد زحام جماهيري كبير داخل أجنحة العارضين على مدار 4 أيام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات "مدينة نصر".
وتفقد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير أجنحة العارضين من مصنعي السيارات على هامش افتتاحه لفعاليات الدورة الأولى من معرض مصر الدولي للسيارات.
وشدد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية على دعم الدولة المصرية لمصنعي السيارات وتوطين الصناعة بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أشاد بإحترافية التنظيم وتنوع العارضين والعروض والسيارات الموجودة داخل المعرض.
ومن جانبه أرجع أحمد علام المؤسس والمنظم لـ «أوتومورو 2026» النجاحات التي تحققت بالدورة الأولى للمعرض إلى الاهتمام الحكومي والزحام الجماهيري والطرازات الجديدة؛ والتي وصفها بأضلاع مثلث النجاح التي وضعت «Automorrow» على قمة معارض السيارات في مصر.
ووعد علام جمهور معرض مصر الدولي للسيارات بدورة ثانية قوية عنوانها العروض الاستثنائية والسيارات الجديدة والتي يهتم بها راغبي شراء السيارات.
وقدمت العديد من الشركات العارضة عددًا من السيارات الجديدة خلال اليوم الأول للمعرض؛ كما أعلنت أيضًا عن عروض مغرية وتسهيلات تمويلية.
يذكر أن معرض مصر الدولي للسيارات «أوتومورو 2026» استقبل الجمهور من عشاق السيارات الخميس الماضي؛ عقب زيارة الفريق كامل الوزير - نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.