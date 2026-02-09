قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد غياب 7 سنوات.. الاهتمام الحكومي والطرازات الجديدة تبهر الحضور بمعرض مصر الدولي للسيارات

كريم عاطف

أختتمت الدورة الأولى لمعرض مصر الدولي للسيارات «أوتومورو 2026» فعلياتها ‏، وحققت نجاح فاق التوقعات خلال الفترة ما بين 5 إلى 8 فبراير الجاري، وشهد ‏زحام جماهيري كبير داخل أجنحة العارضين على مدار 4 أيام بمركز القاهرة ‏الدولي للمؤتمرات "مدينة نصر".‏

وتفقد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق كامل ‏الوزير أجنحة العارضين من مصنعي السيارات على هامش افتتاحه لفعاليات الدورة ‏الأولى من معرض مصر الدولي للسيارات.‏

وشدد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية على دعم الدولة المصرية لمصنعي ‏السيارات وتوطين الصناعة بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أشاد ‏بإحترافية التنظيم وتنوع العارضين والعروض والسيارات الموجودة ‏داخل ‏المعرض‎.‎

ومن جانبه أرجع أحمد علام المؤسس والمنظم لـ «أوتومورو 2026» النجاحات التي ‏تحققت بالدورة الأولى للمعرض إلى الاهتمام الحكومي والزحام الجماهيري ‏والطرازات الجديدة؛ والتي وصفها بأضلاع مثلث النجاح التي وضعت‎ ‎‎«Automorrow» ‎على قمة معارض السيارات في مصر‎.‎

ووعد علام جمهور معرض مصر الدولي للسيارات بدورة ثانية قوية عنوانها ‏العروض الاستثنائية والسيارات الجديدة والتي يهتم بها راغبي شراء السيارات‎.‎

وقدمت العديد من الشركات العارضة عددًا من السيارات الجديدة خلال اليوم الأول ‏للمعرض؛ كما أعلنت أيضًا عن عروض مغرية وتسهيلات تمويلية‎. ‎

يذكر أن معرض مصر الدولي للسيارات «أوتومورو 2026» استقبل الجمهور من ‏عشاق السيارات الخميس الماضي؛ عقب زيارة الفريق كامل الوزير - نائب رئيس ‏مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل‎.‎

رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟
طريقة عمل رول الفراخ
طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية
شريف سلامة
