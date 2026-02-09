بعد بيع ملايين النسخ .. مازدا تستعد لإطلاق CX-5 الكروس أوفر الجديدة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صبري طلبه

تستعد مازدا اليابانية لإطلاق الجيل الثالث من طراز CX-5 مع بداية هذا العام، في خطوة تمثل تحولًا مهمًا في مسيرة واحدة من أكثر سيارات الكروس أوفر حضورًا في تاريخ العلامة اليابانية.

وتشير بعض التقارير المتداولة عالميًا إلى أن مازدا CX-5 في جيلها الثالث أصبحت أكبر حجمًا مقارنة بالنسخة السابقة، حيث زاد طول السيارة بنحو 4.5 بوصة، كما شهدت قاعدة العجلات زيادة بالقيمة نفسها. 

محركات مازدا CX-5

وكشفت تقارير عالمية إلى أن مازدا ستعتمد في المرحلة الأولى على محرك بنزين بسعة 2.5 لتر، يولد قوة تقدر بنحو 187 حصانًا، ومن المتوقع أن توسع مازدا خياراتها لاحقًا من خلال تقديم نسخة هجينة من CX-5، على أن يتم طرحها خلال عام 2027، في إطار استجابة تدريجية لمتطلبات الأسواق التي تتجه نحو تقنيات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود.

رحلة مازدا CX-5 وأرقام مذهلة 

يعود الظهور الأول لمازدا CX-5 إلى عام 2011، عندما كشفت عنها الشركة لأول مرة في معرض فرانكفورت للسيارات، لتكون من أوائل الطرازات التي جسدت لغة التصميم الجديدة لمازدا في ذلك الوقت، ومنذ ذلك الظهور، استطاعت السيارة أن تحجز لنفسها مكانة خاصة ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، مستفيدة من مزيج التصميم الديناميكي والتجربة العملية.

وأعلنت مازدا في أبريل من عام 2015، عن إنتاج السيارة رقم مليون من CX-5، وهو رقم عكس سرعة انتشار الطراز في الأسواق العالمية خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًا، واستمر هذا الزخم في السنوات اللاحقة، حيث سجلت CX-5 أفضل أرقام مبيعاتها في عام 2021، بعدما باعت مازدا نحو 168,383 سيارة من هذا الطراز خلال عام واحد، مؤكدة مكانته كأحد أعمدة الشركة الرئيسية.

أكثر طرازات مازدا مبيعًا عالميًا

تحولت CX-5 إلى السيارة الأكثر مبيعًا في تاريخ مازدا على مستوى العالم، متجاوزة جميع الطرازات الأخرى في حجم الانتشار، ولم يسبق لأي سيارة من الشركة أن تخطت حاجز الخمسة ملايين وحدة مباعة سوى طرازين فقط هما مازدا 323 ومازدا 3، وهو ما يضع CX-5 في موقع استثنائي داخل سجل العلامة اليابانية.

