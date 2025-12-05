مازدا تتخلى عن الأزرار وتعتمد الشاشات العملاقة في CX-5 موديل 2026

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تتجه شركة مازدا نحو تحول جذري ومثير للجدل في تصميم مقصورات سياراتها، حيث قررت التخلي عن فلسفتها القديمة التي كانت تقاوم هوس الصناعة بشاشات اللمس العملاقة والأزرار المادية. 

ففي طرازها الجديد مازدا CX-5 2026، تتجه مازدا بالكامل نحو الرقمنة، مستبدلة جميع عناصر التحكم التقليدية بشاشة لمس ضخمة وأنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة. 

هذا التحول، الذي يصفه البعض بـ "الرقمي الكارثي" بعد سنوات من مقاومة هذا الاتجاه، يهدف إلى خلق تجربة قيادة متطورة وحديثة.

التحول الجدلي في مازدا: شاشات عملاقة بلا أزرار

لطالما تمسكت مازدا بفكرة أن عناصر التحكم الملموسة والشاشات غير اللمسية توفر تجربة قيادة أكثر أمانًا وبديهية، مما يسمح للسائق بالتركيز على الطريق. 

لكن هذا المبدأ وصل إلى نهايته مع الجيل الجديد من CX-5: قررت مازدا إدراج شاشات لمس هائلة تصل إلى 12.9 أو 15.6 بوصة حسب الفئة، مع إزالة جميع الأزرار المادية تقريبًا من الكابينة، بما في ذلك قرص التحكم الدوار الشهير. 

يمثل هذا التحول اتجاهًا جديدًا نحو القيادة الرقمية بالكامل، حيث يتم التحكم في معظم وظائف السيارة إلكترونيًّا عبر الشاشة. 

جاء هذا التغيير الجريء بهدف إرضاء المستهلكين المهتمين بالتكنولوجيا الحديثة والتصاميم الداخلية النظيفة.

الذكاء الاصطناعي يتولى القيادة: Gemini و Google Built-In

لتعويض غياب الأزرار المادية وتعزيز سلاسة الاستخدام، دمجت مازدا أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة التشغيل العالمية في سيارتها الجديدة: يتضمن النظام الجديد ميزة Google Built-In المتكاملة، مما يتيح الوصول المباشر إلى خرائط جوجل وخدماتها الأخرى. 

وأبرز الإضافات هي دمج نظام التحكم الصوتي Gemini المعتمد على الذكاء الاصطناعي (أصبح جزءًا من النظام المدمج)، والذي يوفر استجابة صوتية طبيعية ومتقدمة للتحكم في الملاحة والترفيه والوظائف المختلفة للسيارة دون الحاجة إلى لمس الشاشة. 

يرى قائد المشروع أن الواجهة الجديدة، رغم شاشتها العملاقة، ستشعر المستخدمين بأنها طبيعية وبديهية، خاصة وأنهم اعتادوا على استخدام الهواتف الذكية في حياتهم اليومية.

يمثل طراز مازدا CX-5 2026 نقطة تحول كبرى في استراتيجية مازدا الداخلية، حيث تخطت الشركة التردد القديم لتبني الشاشات اللمسية. 

ورغم التضحية التي يمثلها هذا التحول لبعض محبي الأزرار التقليدية، تؤكد مازدا أن CX-5 ستواصل تقديم تجربة القيادة الديناميكية المعهودة بفضل التحديثات الهيكلية ونظام التعليق الجديد. 

هذا التوجه الجديد نحو الرقمنة الشاملة يضع مازدا في منافسة مباشرة مع طرازات الكروس أوفر الحديثة، مؤكدة التزامها بالابتكار والتكنولوجيا مع الحفاظ على جزء من روحها الراقية والمألوفة.

