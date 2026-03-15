من التمهيدي إلى صدام الكبار.. كيف وصل الأهلي والترجي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

تتجه أنظار جماهير كرة القدم الإفريقية مساء اليوم إلى ملعب حمادي العقربي حيث يلتقي النادي الأهلي مع الترجي الرياضي التونسي في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا في مواجهة كلاسيكية بين اثنين من أكبر أندية القارة.

وتعد مباراة الأهلي والترجي واحدة من الكلاسيكيات التاريخية في كرة القدم الإفريقية حيث سبق للفريقين أن التقيا في العديد من المناسبات الحاسمة في دوري أبطال إفريقيا.

ويدخل الفريقان مواجهة الليلة بطموحات كبيرة فالأهلي يسعى لمواصلة رحلته نحو لقب جديد يضاف إلى تاريخه القاري بينما يطمح الترجي لاستغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق أفضلية قبل لقاء الإياب في القاهرة.

وبين تاريخ الأهلي القاري الكبير وطموح الترجي لاستعادة المجد الإفريقي تبدو مواجهة رادس مفتوحة على كل الاحتمالات في صراع جديد على طريق اللقب.

وقبل صافرة البداية كانت رحلة الفريقين في البطولة مليئة بالتحديات والمباريات القوية حتى وصلا إلى محطة ربع النهائي لكن لكل منهما قصة مختلفة في الطريق إلى هذه المرحلة.

الأهلي.. بداية صعبة ثم صدارة مستحقة

بدأ الأهلي مشواره في النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا من الدور التمهيدي الثاني حيث واجه فريق إيجل نوار البوروندي.

وتمكن الفريق الأحمر من حسم التأهل بعد الفوز بمجموع المباراتين بهدفين دون رد ليحجز مقعده في مرحلة المجموعات ويبدأ رحلته الحقيقية نحو اللقب القاري.

مرحلة المجموعات

أوقعته القرعة في مجموعة قوية ضمت كلًا من:

شبيبة القبائل

الجيش الملكي

يانج أفريكانز

واستهل الأهلي مشواره بقوة كبيرة بعدما حقق فوزًا عريضًا على شبيبة القبائل بنتيجة 4-1 في القاهرة قبل أن يخرج بتعادل مهم 1-1 أمام الجيش الملكي في المغرب.

وفي الجولة الثالثة واصل الفريق نتائجه الجيدة بفوز مهم على يانج أفريكانز بهدفين دون رد لكنه عاد بتعادل جديد 1-1 من تنزانيا أمام الفريق ذاته.

ومع اشتداد المنافسة في الجولات الأخيرة تعادل الأهلي سلبيًا في الجزائر أمام شبيبة القبائل قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات بتعادل آخر أمام الجيش الملكي في القاهرة.

ورغم كثرة التعادلات نجح الأهلي في تصدر مجموعته بفضل نتائجه القوية في بداية المشوار ليحجز بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي.

الترجي.. بداية قوية وعبور من مجموعة صعبة

على الجانب الآخر بدأ الترجي التونسي البطولة من الدور التمهيدي بمواجهة فريق راحيمو البوركيني.

وقدم الفريق التونسي بداية قوية بعدما فاز خارج أرضه 1-0 قبل أن يؤكد تفوقه في مباراة العودة بثلاثية نظيفة في تونس ليحسم التأهل بسهولة إلى مرحلة المجموعات.

منافسة شرسة في دور المجموعات

في دور المجموعات وقع الترجي ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب:

الملعب المالي

بيراميدز

الهلال السوداني

وخاض الفريق التونسي مرحلة مجموعات قوية اتسمت بالندية الشديدة حيث جمع 9 نقاط من انتصارين وثلاثة تعادلات بينما تلقى خسارة وحيدة خارج ملعبه أمام الملعب المالي في باماكو.

ورغم صعوبة المنافسة نجح الترجي في إنهاء المجموعة في المركز الثاني خلف الملعب المالي ليضمن التأهل إلى الدور ربع النهائي ويضرب موعدًا مع الأهلي في واحدة من أقوى مواجهات البطولة.