وزير الخارجية يؤكد رفض مصر القاطع لأي مساس بسيادة البحرين ومقدراتها

أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، رفض مصر القاطع لأي مساس بسيادة البحرين ومقدراتها، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ومعالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة، مساء يوم السبت ١٤ مارس الجاري، لتبادل الرؤى إزاء التهديدات الخطيرة التي تواجه المنطقة وأمن الخليج العربي.

وجدد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال التأكيد على تضامن مصر الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة، ورفض القاهرة القاطع لأي مساس بسيادتها أو مقدراتها، مشددا على أن الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها دول الخليج العربي الشقيقة مرفوضة وتفتقر إلى أي مبررات، وتمثل تصعيداً غير مسؤول يستهدف تقويض استقرار دول المنطقة وزعزعة الأمن الإقليمي.

وناقش الوزيران التداعيات العملياتية والأمنية للاعتداءات الأخيرة التي فرضت تحديات بالغة التعقيد شملت تعليق حركة الطيران وإغلاق المجال الجوي البحريني، حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن التفهم للتدابير السيادية الضرورية التي تستهدف حماية المقدرات الوطنية البحرينية. وأكد وزير الخارجية أن الدبلوماسية تظل الخيار الأوحد لتسوية النزاعات، مشدداً على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي للضغط من أجل خفض التصعيد والوقف الفوري للأعمال العدائية التي تنذر بتوسيع رقعة الصراع.

ومن جانبه، ثمن وزير الخارجية البحريني المواقف القوية والداعمة للقيادة السياسية المصرية، معرباً عن شكر بلاده لحرص مصر على التواصل المستمر والمتابعة الدقيقة لتطورات الموقف، كما أشاد بالجهود المصرية المتواصلة لحفظ السلم والأمن العربي في هذه المرحلة الدقيقة

وأعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اعتراض وتدمير 125 صاروخا و203 طائرات مسيرة استهدفت البحرين، منذ بدء الهجمات الإيرانية.

وأهابت القيادة العامة - وفقا لوكالة أنباء البحرين - بالجميع ضرورة التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظاً على سلامتهم، والابتعاد التام عن المواقع المتضررة وعن أي أجسام مشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية، وتجنب تصوير مواقع سقوط الحطام، وعدم تناقل الإشاعات.







