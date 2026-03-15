وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الكويتي تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة

بحث وزير الخارجية المصري، هاتفيا مع نظيره الكويتي تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، مساء يوم السبت ١٤ مارس الجاري، للتشاور وتنسيق المواقف إزاء التطورات الأمنية المتسارعة التي تعصف بالمنطقة.

وأكد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال على وقوف جمهورية مصر العربية وتضامنها الكامل مع دولة الكويت الشقيقة في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة والاعتداءات المرفوضة التي تتعرض لها الدول الخليجية الشقيقة، مشددا على ادانة مصر القاطعة لأية اعتداءات تستهدف أمن واستقرار دول الخليج العربي، ومؤكدا أنه لا توجد أية مبررات أو مسوغات يمكن أن تشرعن هذه الانتهاكات التي تخرق قواعد القانون الدولي وتهدد السلم والأمن الإقليميين.

وتطرق الاتصال إلى الانعكاسات المباشرة للتصعيد العسكري الجاري على حركة الملاحة الجوية والترتيبات اللوجستية في الإقليم، حيث أعرب وزير الخارجية عن تفهم مصر ودعمها للإجراءات الاحترازية والسيادية التي اتخذتها دولة الكويت، بما في ذلك إغلاق مجالها الجوي، لضمان أمن وسلامة أراضيها ومواطنيها في ظل التهديدات المحيطة.

وشدد وزير الخارجية على الأهمية القصوى للوقف الفوري للتصعيد العسكري، محذراً من التداعيات الكارثية لانزلاق المنطقة نحو حرب شاملة، مع التاكيد على ضرورة تغليب المسار الدبلوماسي ولغة الحوار، وتفعيل آليات العمل العربي المشترك لتوفير مظلة حماية فاعلة للأمن القومي العربي.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الكويتي عن تقدير بلاده البالغ لمواقف القيادة السياسية في مصر الداعمة لأمن الخليج، مشيداً بحرص القاهرة على استمرار التنسيق المشترك، ومثمناً الدور المحوري للقاهرة في قيادة جهود التهدئة بالمنطقة.

وقال الحرس الثور إنه استهدف في الموجة 52 موقعًا في الأراضي المحتلة و3 قواعد أمريكية في المنطقة بالصواريخ والمسيرات.

وذكر أنه استهدف مناطق صناعية ومراكز للقوات الأمريكية بقواعد الحرير بأربيل وعلي السالم وعريفجان بالكويت.

وذكرت وزارة الدفاع في الإمارات: تتعامل حالياً الدفاعات الجوية الإماراتية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران وتؤكد وزارة الدفاع أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة.

كما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، الأحد، إطلاق صفارات صفارات الإنذار، ودعت السكان إلى "الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن".





