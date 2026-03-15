الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

علامات ليلة القدر .. دلالات تؤكد حدوثها

دلالات تؤكد حدوث ليلة القدر
دلالات تؤكد حدوث ليلة القدر
عبد الرحمن محمد

علامات ليلة القدر ..تعد ليلة القدر من أعظم الليالي في شهر رمضان المبارك، فهي الليلة التي أنزل الله فيها القرآن، وجعلها خيرًا من ألف شهر ، ويحرص المسلمون في العشر الأواخر من رمضان على تحري هذه الليلة المباركة لما لها من فضل عظيم وأجر كبير. ومع اقتراب ليلة 27 رمضان التي يعتقد الكثيرون أنها ليلة القدر ، يكثر تساؤل الناس عن العلامات التي قد تدل على ليلة القدر، كما وردت في الأحاديث النبوية الشريفة. 

وتتميز هذه الليلة بعدد من العلامات التي ذكرها العلماء استنادًا إلى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي يستأنس بها المسلمون دون الجزم بوقوعها. 


لماذا سميت ليلة القدر بهذا الاسم؟
أوضح العلماء أن هذه الليلة سُميت بهذا الاسم لسببين بسيطين؛ الأول هو "القدر" بمعنى المكانة والشأن العظيم عند الله، والثاني هو "التقدير"، حيث يُقال إن الله يكتب فيها ما سيحدث للإنسان في السنة القادمة من رزق وعمر وأحداث، فهي ليلة تُوزع فيها العطايا وتُحدد فيها الأرزاق.
علامات واضحة تميز ليلة القدر
ذكرت السنة النبوية الشريفة وما نشره المتخصصون في وزارة الأوقاف مجموعة من العلامات التي تساعدنا على معرفة هذه الليلة أو صبيحتها، وهي:
* شروق الشمس الهادئ: هي أشهر علامة، حيث تظهر الشمس في صباح اليوم التالي وهي بيضاء وهادئة، ولا يخرج منها شعاع قوي يمنعك من النظر إليها، بل تكون مثل القمر في صفائها.


* جو معتدل ولطيف: لا تكون ليلة القدر حارة جداً ولا باردة جداً، بل يكون الطقس فيها لطيفاً ومنعشاً، يشعر فيه الإنسان بالراحة والسكينة.
* الهدوء والسكينة في القلب: يشعر المؤمن في هذه الليلة براحة نفسية غريبة وانشراح في الصدر، ويجد نفسه مقبلاً على الصلاة والذكر بخشوع أكبر من أي وقت آخر.
* كثرة الملائكة: أخبرنا النبي ﷺ أن الملائكة تنتشر في الأرض في هذه الليلة بكثرة تفوق عدد الحصى، مما ينشر السلام والبركة في كل مكان حتى تطلع الشمس.
الحكمة من إخفاء موعدها
الله عز وجل لم يحدد لنا ليلة معينة (مثل ليلة 27 فقط) بشكل قاطع، والهدف من ذلك هو أن نجتهد في كل العشر الأواخر ولا نكسل. 

فمن يحافظ على العبادة في الليالي الوترية (21، 23، 25، 27، 29) سيضمن بالتأكيد أنه صادف ليلة القدر ونال أجرها كاملاً.
كيف تستغل ليلة القدر؟
أفضل ما تفعله هو الإكثار من الصلاة وقراءة القرآن، وتكرار الدعاء الذي علمه النبي ﷺ للسيدة عائشة: "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عني".

 كما ينصح العلماء بضرورة تصفية النفوس من أي خصومة أو زعل مع الآخرين، لأن القلوب المتسامحة هي الأقرب لنيل رحمة الله في هذه الليالي المباركة.

 

ليلة القدر علامات ليلة للقدر فضل ليلة القدر دلالات ليلة القدر دعاء ليلة القدر

