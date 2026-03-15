تشييع جثامين الأطفال الـ 3 ضحايا حريق شبين القناطر

صرحت نيابة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بدفن جثامين 3 أطفال لقوا مصرعهم إثر نشوب حريق بمنزل مكون من طابقين معروش بالأخشاب.

و امتدت النيران داخل عشة أعلى المنزل كان يلهو الأطفال بها، إثر إصابتهم بحروق من الدرجة الرابعة، وذلك بعدما انتهي الطب الشرعي ممن أعمال التشريح للجثامين لبيان سبب الوفاة.



وشيع أهالي قرية القشيش التابعة لمركز شبين القناطر جثامين الأطفال الـ 3 لمثواهم الأخير بمقابر العائلة بالقرية، بعدما أدوا عليهم صلاة الجنازة بمسجد الشيخ طه الغنيمي بالقرية، حيث سادت حالة من الحزن الشديد على رحيل الأطفال الـ3 بهذا الشكل المأساوي.



تقرير مفتش الصحة



وكشف تقرير مفتش الصحة بشأن واقعة مصرع 3 أطفال في حريق عشة أعلى منزل مسقوف بالخشب بقرية القشيش التابعة لمركز شبين القناطر، أن الوفاة نتيجة للأطفال حدثت نتيجة حروق شديدة من الدرجة الرابعة طالت جميع أجزاء الجسم ووصلت للأنسجة العميقة، ولا يمكن الجزم بعدم وجود شبهة جنائية، والأمر يعود إلى تحريات المباحث.



وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من كشف تفاصيل وفاة 3 صغار، بقرية القشيش التابعة لمركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، حيث تبين أن الأطفال الـ 3 كانوا يلهون داخل عشة أعلى سطح المنزل، وقت اندلاع الحريق، ما أدى إلى اشتعال النيران بالعشة واحتجازهم بداخلها.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق داخل منزل مكون من طابقين معروشين بالخشب بقرية القشيش بدائرة مركز شبين القناطر، مع وجود حالات وفاة.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، حيث جرى التعامل مع الحريق والسيطرة عليه قبل امتداده إلى المنازل المجاورة.