أيقونة أفلام Fast & Furious.. مازدا RX-7 تخطف الأنظار من جديد

عادت واحدة من أكثر السيارات شهرة في تاريخ السينما إلى الواجهة مجددًا، حيث تستعد نسخة نادرة من مازدا RX-7، المستوحاة من طراز فيلم Tokyo Drift ضمن سلسلة Fast & Furious، للظهور في مزاد علني تنظمه ادى دور المزادات العالمية.

النسخة التي أعيد بناؤها بدقة عالية تستحضر روح الفيلم الذي عرض عام 2006، إذ جرى تنفيذ تعديلات أصلية من VeilSide اليابانية المتخصصة، لتعيد إلى الأذهان صورة السيارة البرتقالية ذات اللمسات السوداء التي قادها هان، أحد أبرز شخصيات السلسلة.

مازدا RX-7

تصميم مستوحى من السينما بمظهر السيارات الخارقة

النسخة المعروضة بمصدات عريضة مع الخطوط الانسيابية والهيكل المنخفض الذي يبرز طابعها الرياضي، بالإضافة إلى الطلاء البرتقالي مع لمسات الأسود يعيدان تجسيد المظهر السينمائي الشهير بدقة لافتة، فيما تم تحويل نظام القيادة إلى الجهة اليسرى لتتناسب مع الأسواق الأمريكية، كما تم تزويدها بحزمة الهيكل الشهيرة VeilSide Fortune الأصلية، وهي من أكثر مجموعات التعديل تميزًا في عالم سيارات مازدا RX-7.

مازدا RX-7

أنظمة تعليق وفرامل تمنح السيطرة

لتواكب القوة الكبيرة تحكمًا دقيقًا، حصلت السيارة على نظام تعليق coilover قابل للضبط يمنحها ثباتًا محسّنًا في المنعطفات وأداءً رياضيًا متوازنًا، كما جرى تركيب عجلات BC Forged ثلاثية القطع مغلفة بإطارات Michelin Pilot Sport 4S عالية الأداء، أما نظام الكبح فقد تمت ترقيته بخطوط فرامل فولاذية لضمان أداء فوري، إلى جانب نظام عادم من MagnaFlow يمنحها صوتًا رياضيًا مميزًا يعكس هوية RX-7 الحقيقية.

مازدا RX-7

مقصورة داخلية تجمع بين الطابع الرياضي والتقنية الحديثة

أعيد تصميم التجهيزات لتتناسب مع شخصية السيارة المعدّلة، فقد تم تزويدها بشاشة رقمية متطورة من Haltech تعرض بيانات الأداء بشكل لحظي، ونظام معلومات وترفيه حديث يدعم الوسائط المتعددة، وتغطي ألياف الكربون لوحة التحكم المركزية مع مقبض تبديل جديد وسماعات عالية الجودة، لتوفر تجربة قيادة تجمع بين الإثارة والأناقة، مع مقاعد رياضية أنيقة.

مازدا RX-7

أداء محرك سيارة مازدا RX-7

تعتمد RX-7 على محركها الأسطوري سعة 1.3 لتر، إلا أنه خضع لسلسلة من التعديلات الميكانيكية المتقدمة لرفع الأداء بشكل ملحوظ، فقد تم تركيب شاحن توربيني مطور من BorgWarner إلى جانب نظام وقود جديد بالكامل ووحدة تحكم إلكترونية Haltech ECU معدلة لتحسين استجابة المحرك، كما جرى تزويدها بمبرد هواء من Greddy لتقليل درجات الحرارة أثناء القيادة العالية.