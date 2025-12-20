صحة الشرقية: إجراء 4 جراحات متقدمة للوجه والفكين بمستشفى ديرب نجم لحالات طارئة

أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن الفريق الطبي بقسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى ديرب نجم المركزي، بقيادة الدكتور أنيس منصور رئيس قسم الأسنان بالمستشفى، والدكتور محمد جمعة الهواري استشاري جراحة الوجه والفكين، وبمشاركة فريق التخدير وهيئة التمريض والفنيين، نجح في إجراء عدد 4 جراحات متقدمة وذات المهارة لحالات طارئة.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية، وتحت إشراف الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل مديرية الشئون الصحية بالشرقية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن جراحات الوجه والفكين الأربعة، شملت الحالة الأولى منها استئصال ورم عظمي بحجاج العين اليسرى مع أخذ عينة للفحص الباثولوجي، ووضع شريحة بنائية تعويضية مكان الاستئصال، وكانت الحالة الثانية عبارة استئصال ناسور ممتد أسفل الفك السفلي مع الضروس المصاحبة، فيما ضمت الحالة الثالثة إعادة إصلاح شق كامل قديم بسقف الحلق سبق إصلاحه أكثر من مرة، بينما تم في الحالة الرابعة تثبيت كسر بالفك السفلي باستخدام الشرائح والمسامير، مؤكداً أن الحالات جميعها مستقرة وتحت المتابعة الطبية.

وقدم الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة، الشكر للدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل المديرية، وللدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، وللدكتور السيد شاور مدير عام طب الأسنان، وللدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، وللدكتور خالد عيد مدير إدارة الأسنان العلاجي، وللدكتور نصر شعبان مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، وللدكتور محمد نور الدين مدير إدارة الخدمات الطبية، وللدكتور أحمد مهدلي مدير مستشفى ديرب نجم المركزي، ولجميع السادة الأطباء وهيئة التمريض والفنيين والخدمات المعاونة، على جهودهم المخلصة المبذولة لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.