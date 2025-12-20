الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف أعمالها لإزالة الاشغالات بمنطقة "حلقه السمك"

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإستمرار تكثيف الجهود لرفع كافة الإشغالات والتعديات المخالفة بالشوارع والطرق الرئيسية، علي مدار اليوم لعدم عوده الإشغالات مره أخرى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وفي حي أول الزقازيق توجهت صباح اليوم حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات من منطقة حلقه السمك تحت إشراف عبدالعاطي عبد الفتاح رئيس الحي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفي مركز منيا القمح شنت الأجهزة التنفيذية حمله لرفع كافة الإشغالات من شارع هندسة الرى بقيادة أشرف عامر رئيس المركز، حيث تم رفع كافة الإشغالات والتعديات على الأرصفة والطرق العامة، وإزالة الباعة الجائلين وفتح الطريق أمام حركة السيارات والمواطنين.