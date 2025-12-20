التكافل الاجتماعي بالشرقية يقدّم مساعدات مالية لـ 365 أسرة خلال شهر نوفمبر

ثمَّن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الدور المحوري والهام الذي يقوم به فرع المؤسسة العامة للتكافل الإجتماعي في تقديم المساعدات المالية، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الفئات الأولى بالرعاية والتخفيف عن كاهلهم الأعباء المعيشية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة.

أكد المحافظ أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

من جانبه، أوضح أحمد حمدي عبد المتجلي، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالشرقية، أن فرع المؤسسة العامة للتكافل الإجتماعي قدّم مساعدات مالية لـ (٣٦٥) أسرة من الأسر الأولى بالرعاية ، بإجمالي مبلغ قدره (١١١ ألفًا و٧٠٠ جنيه) ، وذلك في إطار تنفيذ سياسات وزارة التضامن الإجتماعي الهادفة إلى توسيع نطاق الحماية الإجتماعية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا.

وأكد أن فريق العمل بالمؤسسة يقوم بدراسة الحالات بعناية وفقًا للضوابط والمعايير والاشتراطات المعتمدة، لضمان توجيه الدعم لمستحقيه، مع الاستمرار في تقديم مختلف أوجه الدعم للمستفيدين من أبناء المحافظة.