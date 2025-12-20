حركة تنقلات بين رؤساء وسكرتيري الوحدات المحلية القروية بمركز بلبيس

أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية القرار رقم ٤٥١٠ لسنة ٢٠٢٥ م ، بتكليف مع إعادة تنظيم وتوزيع العمل بين الأتي أسماؤهم بعد من العاملين برئاسة مركز ومدينة بلبيس من العمل بوظائفهم الحالية لتسيير العمل بالوظيفة الموضحة قرين إسم كلاً منهم ( بصفة مؤقتة) لحين شغلها بالطرق القانونية وذلك على النحو التالي..

أميرة محمد فؤاد مصطفي - سكرتير الوحدة المحلية القروية بشبرا النخلة للعمل بوظيفة سكرتير الوحدة المحلية القروية بالعدلية.

انتصار حسن عبد الفتاح حسن - سكرتير الوحدة المحلية القروية بأولاد سيف للعمل بوظيفة سكرتير الوحدة المحلية القروية بأنشاص الرمل.

كامل عادل حسن السيد - باحث شئون لجان ومجالس ومؤتمرات بالدرجة الأولي التخصصية ( التنمية الادارية) للعمل بوظيفة سكرتير الوحدة المحلية القروية بأولاد سيف.

صابر حسن حسن فرج - باحث قانوني بالدرجة الثالثة التخصصية ( القانون) للعمل بوظيفة سكرتير الوحدة المحلية القروية بالزوامل.

أماني هديب عبد الحي عفيفي – محاسب بالدرجة الاولي التخصصية ( التمويل والمحاسبة) للعمل بوظيفة سكرتير الوحدة المحلية القروية بشبرا النخلة.

احمد رجب محمدين محمد – محاسب بالدرجة الثانية التخصصية ( التمويل والمحاسبة) للعمل بوظيفة سكرتير الوحدة المحلية القروية بكفر ابراهيم العايدي .

محمد عيد محمد بدوي منسي - باحث اقتصاد بالدرجة الثالثة التخصصية ( الإقتصاد والتجارة) للعمل بوظيفة سكرتير الوحدة المحلية القروية بغيته.

كما تضمن القرار إنهاء تكليف الأتي أسماؤهم بعد من العمل بوظائفهم الحالية وعودتهم للعمل برئاسة مركز ومدينة بلبيس علي وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية وذلك علي النحو التالي..

محمد زكي السيد أحمد – من العاملين بالدرجة الأولي التخصصية التمويل والمحاسبة سكرتير الوحدة المحلية القروية بغيته.

فاطمة صلاح الدين حسن محمد – من العاملين بالدرجة الثالثة التخصصية التمويل والمحاسبة سكرتير الوحدة المحلية القروية بأنشاص الرمل.

هند قاسم محمد رحمه – من العاملين بالدرجة الثالثة التخصصية الاقتصاد والتجارة سكرتير الوحدة المحلية القروية بالعدلية.

كما أصدر المحافظ القرار رقم ٤٥١١ لسنه ٢٠٢٥ م ، بإنهاء تكليف محمد محمد أحمد السيد سالم – رئيس الوحدة المحلية القروية بالعدلية وشحته محمد الشحات ربيع – رئيس الوحدة المحلية القروية بغيته ونقلهما للعمل علي وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية برئاسة مركز ومدينة بلبيس.

وتضمن القرار تكليف مع إعادة تنظيم وتوزيع العمل بين الأتي أسماؤهم من العمل بوظائفهم الحالية لتسيير العمل بالوظيفة الموضحة قرين إسم كلاً منهم ( بصفة مؤقتة ) لحين شغلها بالطرق القانونية وذلك على النحو التالي..

اشرف علي محمد ابراهيم – باحث قانوني بالدرجة الثالثة التخصصية ( قانون) برئاسة مركز ومدينة الابراهيمية للعمل بوظيفة رئيس الوحدة المحلية القروية بغيته.

أحمد حمودة محمد عبد القادر – رئيس الوحدة المحلية القروية بالبلاشون للعمل بوظيفة رئيس الوحدة المحلية القروية بكفر أيوب سليمان.

محمد فتحي عبد الحميد محمد - رئيس الوحدة المحلية القروية بكفر أيوب سليمان للعمل بوظيفة رئيس الوحدة المحلية القروية بالعدلية.

مسعد حامد علوان رفاعي - رئيس الوحدة المحلية القروية بشبرا النخلة للعمل بوظيفة رئيس الوحدة المحلية القروية بالبلاشون.

عاطف أحمد محمد سيد أحمد – باحث شئون عاملين بالدرجة الأولى التخصصية ( تنمية إدارية ) برئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية للعمل بوظيفة رئيس الوحدة المحلية القروية بشبرا النخلة على أن يتم العمل بهذه القرارات من تاريخ صدروها وعلي الجهات المختصة تنفيذها كل فيما يخصه.