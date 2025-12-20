قرار جديد بشأن بلطجى تحرش بفتاة في الشرقية

قررت جهات التحقيق حبس بلطجي 4 أيام لاتهامه بالتحرش بفتاة في الشرقية.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لممارسته أعمال البلطجة وقيامه بالتحرش اللفظى بكريمة شقيقته بالشرقية.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة منيا القمح من (ربة منزل "شقيقة القائم على النشر" – مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش اللفظى بكريمتها حال عودتها من المدرسة والتلويح بيده بسلاح أبيض .

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (طالب)، وبحوزته (السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.