سعر الدولار اليوم بالتعاملات المسائية الجمعة 19-12-2025
شوط أول سلبي بين المصري وزد في كأس العاصمة
مستشفى شهير يتهم المخرجة جميلة ويفي بالتعدي على أطباء بالدقي
مركز الفلك يحسم الجدل.. ما موعد رؤية هلال شهر رجب 2025؟
بالحسابات الفلكية.. موعد حلول شهري رجب ورمضان والأعمال المستحبة
بطولة كأس الرابطة| الأهلي يتقدم بهدف على سيراميكا كيلوباترا في الشوط الأول
تشكيل بوروسيا دورتموند أمام مونشنجلادباخ في الدوري الألماني
سعر ومواصفات تويوتا لاند كروزر 2025 في الإمارات
كأس الرابطة.. الأهلي يتقدم بالهدف الأول على سيراميكا كليوباترا
مصطفى بكري: مصر مستهدفة .. ونسعى بكل ما نملك للحفاظ على الوطن
دين عليه لا يسقط.. الإفتاء توضح حكم الإنسان الذي لا يزكي ماله لسنوات
فكرك يعني هفضل سنجل عشان انت مضايق .. أحمد العوضي يعلن عن زواجه قريبا
مستشفى شهير يتهم المخرجة جميلة ويفي بالتعدي على أطباء بالدقي

ندى سويفى

باشرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع جهات التحقيق المختصة، فحص بلاغ تقدم به مستشفى شهير بمنطقة الدقي ضد المخرجة السينمائية جميلة ويفي، اتهمها فيه بالتشهير بالمستشفى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتعدي على عدد من الأطباء وأفراد طاقم التمريض بالسب والشتم.

وتلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد بتلقي العميد محمد ربيع، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، بلاغًا من إدارة المستشفى، تضمن اتهام المخرجة بنشر مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية على موقع «فيسبوك»، زعمت خلاله تعرض والدتها الكاتبة الصحفية هناء عطية، المحجوزة بقسم العناية المركزة، لإهمال طبي وسوء معاملة، وتركها دون رعاية، ما تسبب – بحسب ادعائها – في تدهور حالتها الصحية وإصابتها بمضاعفات أخرى.

وأفاد البلاغ أن والدة المخرجة كانت تعاني من التهاب رئوي حاد، وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة، إلا أن المخرجة قامت بتصوير فيديو من داخل المستشفى ونشره، متضمنًا عبارات اعتبرتها الإدارة مسيئة وتشهيرية، من شأنها الإضرار بسمعة المستشفى والعاملين بها.

كما اتهمت إدارة المستشفى المخرجة بالتعدي لفظيًا على عدد من الأطباء وأفراد هيئة التمريض داخل قسم العناية المركزة، أثناء زيارتها لوالدتها، وقيامها بتوجيه السباب والشتائم لهم، ما تسبب في حالة من الارتباك داخل القسم.

وكلفت جهات التحقيق المقدم حسام العباسي، رئيس مباحث الدقي، بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، وفحص مقطع الفيديو المتداول، وسماع أقوال الأطراف كافة، للوقوف على حقيقة الاتهامات المتبادلة، وبيان مدى توافر شبهة جنائية من عدمه.

وتواصل الأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرض نتائج التحريات على جهات التحقيق للفصل في البلاغ.

الأجهزة الأمنية مستشفى أمن الجيزة المخرجة السينمائية جميلة ويفي

