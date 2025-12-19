مستشفى شهير يتهم المخرجة جميلة ويفي بالتعدي على أطباء بالدقي

باشرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع جهات التحقيق المختصة، فحص بلاغ تقدم به مستشفى شهير بمنطقة الدقي ضد المخرجة السينمائية جميلة ويفي، اتهمها فيه بالتشهير بالمستشفى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتعدي على عدد من الأطباء وأفراد طاقم التمريض بالسب والشتم.

وتلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد بتلقي العميد محمد ربيع، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، بلاغًا من إدارة المستشفى، تضمن اتهام المخرجة بنشر مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية على موقع «فيسبوك»، زعمت خلاله تعرض والدتها الكاتبة الصحفية هناء عطية، المحجوزة بقسم العناية المركزة، لإهمال طبي وسوء معاملة، وتركها دون رعاية، ما تسبب – بحسب ادعائها – في تدهور حالتها الصحية وإصابتها بمضاعفات أخرى.

وأفاد البلاغ أن والدة المخرجة كانت تعاني من التهاب رئوي حاد، وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة، إلا أن المخرجة قامت بتصوير فيديو من داخل المستشفى ونشره، متضمنًا عبارات اعتبرتها الإدارة مسيئة وتشهيرية، من شأنها الإضرار بسمعة المستشفى والعاملين بها.

كما اتهمت إدارة المستشفى المخرجة بالتعدي لفظيًا على عدد من الأطباء وأفراد هيئة التمريض داخل قسم العناية المركزة، أثناء زيارتها لوالدتها، وقيامها بتوجيه السباب والشتائم لهم، ما تسبب في حالة من الارتباك داخل القسم.

وكلفت جهات التحقيق المقدم حسام العباسي، رئيس مباحث الدقي، بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، وفحص مقطع الفيديو المتداول، وسماع أقوال الأطراف كافة، للوقوف على حقيقة الاتهامات المتبادلة، وبيان مدى توافر شبهة جنائية من عدمه.

وتواصل الأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرض نتائج التحريات على جهات التحقيق للفصل في البلاغ.