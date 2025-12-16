ابنتها تستغيث | تطور غير متوقع في الحالة الصحية لـ هناء عطية | خاص

أطلقت المخرجة جميلة ويفي، ابنة السيناريست هناء عطية، نداء استغاثة بعد تدهور الحالة الصحية لوالدتها، على خلفية تعرضها لما وصفته باعتداء داخل أحد المستشفيات، حيث تتلقى العلاج.

وقالت جميلة ويفي، إن والدتها تعرضت للضرب من قبل بعض أفراد التمريض داخل المستشفى، ما أسفر عن إصابتها بكدمات واضحة في أنحاء متفرقة من جسدها.



وأضافت: "الممرضون ضربوا أمي، وجسمها كله أصبح أزرق، وعندما حاولت تصوير آثار الاعتداء، قامت إحدى الممرضات بالاعتداء عليّ".

وعلم صدى البلد أن حالة هناء عطية وصلت إلى وزير الثقافة الذي وعد بالتدخل، وكشفت المخرجة جميلة ويفي أن الحالة الصحية لوالدتها شهدت تدهورا ملحوظا خلال فترة إقامتها بالمستشفى، مشيرة إلى تعرضها لإهمال طبي أدى إلى إصابتها بقرح الفراش، وهو ما فاقم من معاناتها الصحية.



وطالبت ابنة السيناريست هناء عطية الجهات المعنية بالتدخل العاجل والتحقيق في الواقعة، حفاظا على سلامة والدتها، ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات أو تقصير طبي، مؤكدة أن ما حدث يمثل انتهاكا خطيرا لحقوق المرضى داخل المؤسسات الصحية.