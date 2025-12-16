السفير بسام راضي يكشف تفاصيل المشهد الانتخابي في إيطاليا وتصويت المصريين

أكد السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، أن الوعي المصري في الخارج لدى المصريين المتواجدين يزداد عاما بعد الأخر، وهو ما يظهر خلال الإستحقاقات الدستورية للدولة المصرية وهو ما ظهر خلال انتخابات مجلس النواب.

وقال بسام راضي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الخلاصة”، عبر فضائية “المحور”، أن مشاركة الجاليات المصرية في الخارج في الإئتحقاقات لدستتورية لم يكن متواجد من قبل، مؤكدا أنه بدأ مشاركة الصريين في الخارج منذ 10 سنوات.

وتابع سفير مصر في إيطاليا، ان مشاركة المصريين في الخارج تعكس مدى وعي المواطن المصري الموجود في أي دولة في العالم، مؤكدا أن هناك إحترافية كبيرة في العملية الانتخابية في الخارج.