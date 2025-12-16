قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

بيع اللحوم | انفعال محافظ الإسكندرية على رئيس حي وسط لهذا السبب

جولة لمحافظ الإسكندرية بحي وسط
جولة لمحافظ الإسكندرية بحي وسط
أحمد بسيوني

أجرى أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، جولة ميدانية موسعة بنطاق حي وسط، شملت شارع زين العابدين بمنطقة محرم بك وسوق الغيط الصعيدي، لمتابعة حالة الانضباط بالشارع والأسواق، والتأكد من تنفيذ القرارات والتكليفات الصادرة، بما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب إزالة التعديات والإشغالات.

وخلال الجولة، شدد محافظ الإسكندرية، بحسب بيان المحافظة اليوم الثلاثاء، على ضرورة منع النحر خارج المجازر، والالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية داخل محلات الجزارة، مكلفًا مديرية التموين وكافة الأجهزة المعنية بتكثيف الحملات الرقابية على المجازر ومحال بيع اللحوم، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات يتم رصدها.

ووجه محافظ الإسكندرية بانفعال رئيسة حي وسط اعملي الإجراء الصح.

كما تفقد المحافظ عددًا من المخابز بنطاق الجولة، للتأكد من الالتزام بجودة الخبز والوزن والسعر المقرر، موجّهًا باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين دون تهاون.

ووجّه أحمد خالد حسن سعيد بإزالة كافة الإشغالات والتعديات، ومراجعة تراخيص المحال المقامة على حرم الطريق بشارع زين العابدين ، بما يحقق السيولة المرورية ويسهم في تيسير حركة المواطنين. كما شدد على التعامل الفوري مع ظاهرة النباشين، ورفع كفاءة أعمال النظافة ورفع المخلفات بالمنطقة.

وتابع المحافظ أعمال اللجنة المشكلة برئاسة اللواء أحمد حبيب، السكرتير العام للمحافظة، وعضوية الأجهزة التنفيذية المعنية، حيث نفذت اللجنة حملة موسعة أسفرت عن تحرير 38 محضر مخالفة متنوعة، شملت عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، وعدم الإعلان عن أسعار السلع، ومخالفات بيئية وتموينية. كما تم إعدام 10 كجم من مصنعات اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، ومصادرة 25 كجم لحوم مجهولة المصدر.

وخلال الجولة، حرص محافظ الإسكندرية على الاستماع إلى آراء المواطنين وتلقي شكاواهم ومطالبهم، مكلفًا الجهات المختصة بسرعة فحصها والاستجابة الفورية لها.

وأكد أحمد خالد حسن سعيد أن هذه الجولات الميدانية تأتي في إطار المتابعة المستمرة لكافة الأحياء، وفرض الانضباط بالشارع السكندري، وتحسين مستوى النظافة والخدمات، مشددًا على استمرار الحملات اليومية والتعامل الحاسم مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

الاسكندرية محافظ الاسكندرية حي وسط جولة ميدانية سوق الغيط

