عباس الجمل: حصولي على جائزة نوابغ العرب تتويج لكل جهودي خلال مسيرتي العلمية

أكد العالم المصري عباس الجمل أستاذ الهندسة في جامعة ستانفورد الأمريكية، أن حصولي على جائزة نوابغ العرب تتويج لكل جهودي خلال مسيرتي العلمية، مشيرا إلى أن تصميم مستشعرات الصور من أهم اختراعاتي التكنولوجية التي يتم استخدامها في العديد من الهواتف والكاميرات الديجيتال.

وقال عباس الجمل، خلال تصريحات لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه لم أتخيل أن أي اختراع علمي قمت به سيكون جزءا من منتج تكنولوجي كالتليفونات والكاميرات.

وتابع أستاذ الهندسة في جامعة ستانفورد الأمريكية، أن الذكاء الإصطناعي ليس بديلا جيدا للإنسان حتى الأن، مؤكدا انه لا يمكن التنبأ بالذكاء الإصطناعي كما لا يمكن تصور استبداله بالبشر.

وأشار عباس الجمل إلى أنه “لما كنت في مصر كنت بشجع الأهلي ودلوقتي بشجع ليفربول عشان محمد صلاح وأفتقد أصدقائي وسماع الأذان والأكلات المصرية”.

