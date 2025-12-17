تفاصيل مُعاقبة ربة منزل بالسجن المُشدّد 5 سنوات بتهمة خطـ.ـف طفــ.ـل بالوايلي

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمُعاقبة ربة منزل بالسجن المُشدّد 5 سنوات بتهمة خطف طفل حديث الولادة من والدته من مستشفى بالوايلي.





تفاصيل الواقعة..



تلقي قسم شرطة الوايلي، بلاغًا من إحدى السيدات مُقيمة بدائرة قسم المرج بالقاهرة بتعرّضها لواقعة اختطاف طفلها.

وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكبة الواقعة، وهي ربة منزل مقيمة بدائرة قسم الزيتون بالقاهرة.



وبمواجهتها أقرّت بخطف الطفل من والدته لعدم اكتمال حملها ورغبتها في إيهام زوجها بأنها أنجبت الطفل، وأكدت التحريات أن الطفل لم يتعرض لأي إصابات وتمت إعادته إلى والدته، مع أخذ التعهد اللازم بحسن رعايته وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.