شخص يدعى دهس نجله بجرار زراعى بأسيوط .. والداخلية تكشف الحقيقة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن إدعاء أحد الأشخاص بقيام آخرين بدهس نجله بجرار زراعى وتهديده بالأسلحة النارية ومنعه من زراعة قطعة أرض ملكه وإحداث تلفيات بالمحصول بأسيوط.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى وجود خلافات بين (الشاكى "له معلومات جنائية") والمشكو فى حقهم (7 أشخاص) جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط ، حول الجيرة الزراعية ومحرر بشأنها عدة محاضر ، كما تبين عدم صحة إدعاء الشاكى بشأن قيام أحد المشكو فى حقهم بدهس نجله بواسطة جرار زراعى أو تهديده بالأسلحه النارية ومنعه من زراعة قطعة الأرض ملكه .. وبإستدعاء الشاكى وبمواجهته أقر بإدعائه الكاذب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

