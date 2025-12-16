قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السفير المصري في اليونان يكشف تفاصيل حادث مركب الهجرة غير الشرعية الغارقة
لغز جديد يثير حيرة العلماء في مثلث برمودا .. ماذا حدث؟
هل حذر رسول الله من أكل الباذنجان ليلا؟.. انتبه لـ7 حقائق عجيبة
425 وظيفة تخصصية .. فرص عمل بوزارة الخارجية
لا للتدخين في الأماكن المغلقة .. غرامات وحبس للمخالفين بأمر القانون
عشبة غير متوقعة تحمى من أمراض القلب ومشكلة نسائية شهيرة
أي حد بيتكلم | رد مثير من أحمد مراد على انتقاد محمد صبحي لـ فيلم الست
آخر اتصال جمع الاخوات | شقيق إيهاب ضحية مركب اليونان: خدعني بحضور فرح في القاهرة.. وبعد 3 أيام اكتشفت سفره إلى ليبيا
بالتردد .. قنوات تنقل نهائي كأس العرب بين الأردن والمغرب
الطقس غدا.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة
بيع اللحوم | انفعال محافظ الإسكندرية على رئيس حي وسط لهذا السبب
حسام حسن يجهز زيزو لدور خاص أمام زيمبابوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

425 وظيفة تخصصية .. فرص عمل بوزارة الخارجية

وظائف وزارة الخارجية
وظائف وزارة الخارجية
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن الوظائف الخالية، والتي اعلنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في إطار جهود الدولة لدعم الجهاز الإداري بكوادر مؤهلة ومتخصصة، يواصل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الإعلان عن مسابقات وظيفية تستهدف سد احتياجات الوزارات المختلفة، وتوفير فرص عمل قائمة على معايير واضحة تضمن تكافؤ الفرص والشفافية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي.


أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، فتح باب التقدم لمسابقة جديدة للتعاقد على 425 وظيفة تخصصية بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك في إطار دعم الجهاز الإداري للدولة بكفاءات مؤهلة.

وأوضح الجهاز أن الإعلان الرسمي يتضمن جميع التفاصيل الخاصة بالمسابقة، بما يشمل الشروط العامة للتقديم، والمؤهلات العلمية المطلوبة لكل وظيفة، وآليات وإجراءات التقديم، إلى جانب المواعيد المحددة، وذلك وفقا للقواعد المنظمة للتعاقد داخل الجهاز الإداري للدولة.

وتشمل الوظائف المطروحة عددا من التخصصات، من بينها باحث قضايا وتحقيقات وتظلمات، وباحث وثائق ومكتبات، وأخصائي تخطيط ومتابعة، وباحث موارد بشرية، وباحث شؤون مالية وإدارية، بما يلبي احتياجات وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج من الكوادر المتخصصة.

وظائف

ودعا الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الراغبين في التقدم إلى متابعة موقع بوابة الوظائف الحكومية، للاطلاع على التفاصيل الكاملة للإعلان الرسمي، والتعرف على شروط القبول وخطوات التقديم الإلكتروني.

وأكد الجهاز أهمية تحري الدقة عند تسجيل البيانات إلكترونيا، والالتزام بالمواعيد المحددة للتقديم، مشددا على أنه لن يتم النظر في أي طلبات غير مستوفاة للشروط المعلنة أو التي ترد بعد انتهاء فترة التقديم.

وتأتي مسابقة وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ضمن هذه الجهود الرامية إلى استقطاب عناصر مؤهلة قادرة على دعم العمل المؤسسي، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالشروط والإجراءات المعلنة لضمان نجاح عملية التقديم وتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص الوظيفية المتاحة.


ومن جانبها، أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن توفير 300 فرصة عمل جديدة للشباب بإحدى الشركات الكبرى العاملة في مجال المطاعم، برواتب تتجاوز 10000 جنيه شهريا، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لدعم التشغيل وتوفير فرص عمل حقيقية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، بما يساهم في تحقيق دخل مستقر ومستقبل مهني أفضل للشباب.

وأوضحت مبادرة توظيف مصر، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، أن شركة بافلو برجر تطرح 300 وظيفة شاغرة بمسمى عضو فريق، براتب إجمالي يزيد على 10000 جنيه شهريا، بواقع 6250 جنيها راتبا أساسيا، إلى جانب حافز يصل إلى 2000 جنيه، وبدلات بقيمة 1300 جنيه.

وأشارت المبادرة إلى أن التقديم على الوظائف يتم من خلال ملء استمارة التوظيف التابعة لوزارة الشباب والرياضة، ثم التوجه إلى مقر الشركة الكائن في 60 شارع عبد الله العربي، الحي السابع، مدينة نصر، إدارة بافلو برجر، وذلك غدا الأربعاء الموافق 10 ديسمبر 2025، من الساعة 12 ظهرا وحتى 6 مساء.

وأكدت أن الوظائف المتاحة تندرج تحت مسمى عضو فريق، للعمل بفروع الشركة المختلفة، وذلك ضمن خطة التوسع وزيادة حجم العمالة خلال المرحلة المقبلة.

وظائف

وتوفر شركة بافلو برجر حزمة مميزة من المزايا الوظيفية للمقبولين، تشمل حوافز شهرية تصل إلى 2000 جنيه، وبدل انتظام بصمة بقيمة 520 جنيها شهريا لعضو الفريق، واحتساب الوقت الإضافي، وسيلز بونص، وبدل مواصلات لفروع التجمعات ومدينتي والشروق، إلى جانب وجبة لوظيفة مساعد المدير، ويوم إجازة أسبوعيا، وزيادات سنوية، وفرص للترقي بعد 6 أشهر، وتأمينات صحية واجتماعية، وبرامج تدريب وتطوير مستمر، وترقيات ونمو وظيفي، وبيئة عمل محفزة، وفريق عمل محترف وداعم.

وحددت الشركة عددا من الشروط للالتحاق بالوظائف، من بينها قبول جميع المؤهلات سواء مؤهل عال أو متوسط، على أن يكون المتقدم من الخريجين فقط، وألا يزيد السن على 35 سنة، مع ضرورة وجود موقف واضح من التجنيد، وتوافر إمكانية العمل بمحافظتي القاهرة والجيزة.

وظائف وزارة الخارجية وزارة الخارجية وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج وزارة الخارجية والهجرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا وبعد غد بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب

الأجهزة الكهربائية

%40 دفعة واحدة| ركود كبير يضرب سوق الأجهزة الكهربائية.. والشعبة تكشف مفاجآت صادمة

جانب من الواقعة

ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية

الزمالك

مفاجأة مدوية.. فسخ رباعي الزمالك الأجنبي لعقودهم مع النادي

الارصاد

تدفق السحب الممطرة مستمر.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

المجني عليها

عليا ديون وهي لابسة دهب.. تفاصيل مؤلمة في قـ.تل مسنة بالبدرشين

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر .. عيار 21 مفاجأة

الزمالك

الزمالك يواجه حرس الحدود وسط غياب نجومه.. والبدلاء على خط المواجهة

ترشيحاتنا

مركز الأزهر العالمي للفتوى

الضويني يستقبل وفد الدفعة 55 لكلية الدفاع الوطني بمركز الأزهر للفتوى

الشيخ أحمد النور محمد الحلو

مفتي تشاد: مصر صاحبة الدور الريادي في مجال الدعوة والفتوى

مستشار الرئيس الفلسطيني:

مستشار الرئيس الفلسطيني: إسرائيل تفرض حصارًا كاملًا على غزة وتمنع مرور الغذاء والوقود

بالصور

بخطوات سهلة زي الجاهزة .. طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة في البيت

طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة
طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة
طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة

هتاكله في دقائق.. طريقة عمل صينية السردين بالليمون والزيت

صينية سردين
صينية سردين
صينية سردين

المشي الصباحي في البرد قد يزيد خطر النوبات القلبية .. نصائح الأطباء لفصل الشتاء

لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟
لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟
لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟

السيطرة على حريق نشب بمكتبة داخل حديقة الطفل العامة بالزقازيق.. والمحافظ يتفقد المكان

حريق
حريق
حريق

فيديو

المتهم

القبض على 4 أشخاص يروجون المخدرات بالقليوبية

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على سيدة بالضرب في المرج

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتألق في أحدث كليباتها .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد