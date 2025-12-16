425 وظيفة تخصصية .. فرص عمل بوزارة الخارجية

يبحث عدد كبير من المواطنين عن الوظائف الخالية، والتي اعلنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في إطار جهود الدولة لدعم الجهاز الإداري بكوادر مؤهلة ومتخصصة، يواصل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الإعلان عن مسابقات وظيفية تستهدف سد احتياجات الوزارات المختلفة، وتوفير فرص عمل قائمة على معايير واضحة تضمن تكافؤ الفرص والشفافية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي.



أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، فتح باب التقدم لمسابقة جديدة للتعاقد على 425 وظيفة تخصصية بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك في إطار دعم الجهاز الإداري للدولة بكفاءات مؤهلة.

وأوضح الجهاز أن الإعلان الرسمي يتضمن جميع التفاصيل الخاصة بالمسابقة، بما يشمل الشروط العامة للتقديم، والمؤهلات العلمية المطلوبة لكل وظيفة، وآليات وإجراءات التقديم، إلى جانب المواعيد المحددة، وذلك وفقا للقواعد المنظمة للتعاقد داخل الجهاز الإداري للدولة.

وتشمل الوظائف المطروحة عددا من التخصصات، من بينها باحث قضايا وتحقيقات وتظلمات، وباحث وثائق ومكتبات، وأخصائي تخطيط ومتابعة، وباحث موارد بشرية، وباحث شؤون مالية وإدارية، بما يلبي احتياجات وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج من الكوادر المتخصصة.

وظائف

ودعا الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الراغبين في التقدم إلى متابعة موقع بوابة الوظائف الحكومية، للاطلاع على التفاصيل الكاملة للإعلان الرسمي، والتعرف على شروط القبول وخطوات التقديم الإلكتروني.

وأكد الجهاز أهمية تحري الدقة عند تسجيل البيانات إلكترونيا، والالتزام بالمواعيد المحددة للتقديم، مشددا على أنه لن يتم النظر في أي طلبات غير مستوفاة للشروط المعلنة أو التي ترد بعد انتهاء فترة التقديم.

وتأتي مسابقة وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ضمن هذه الجهود الرامية إلى استقطاب عناصر مؤهلة قادرة على دعم العمل المؤسسي، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالشروط والإجراءات المعلنة لضمان نجاح عملية التقديم وتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص الوظيفية المتاحة.



ومن جانبها، أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن توفير 300 فرصة عمل جديدة للشباب بإحدى الشركات الكبرى العاملة في مجال المطاعم، برواتب تتجاوز 10000 جنيه شهريا، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لدعم التشغيل وتوفير فرص عمل حقيقية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، بما يساهم في تحقيق دخل مستقر ومستقبل مهني أفضل للشباب.

وأوضحت مبادرة توظيف مصر، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، أن شركة بافلو برجر تطرح 300 وظيفة شاغرة بمسمى عضو فريق، براتب إجمالي يزيد على 10000 جنيه شهريا، بواقع 6250 جنيها راتبا أساسيا، إلى جانب حافز يصل إلى 2000 جنيه، وبدلات بقيمة 1300 جنيه.

وأشارت المبادرة إلى أن التقديم على الوظائف يتم من خلال ملء استمارة التوظيف التابعة لوزارة الشباب والرياضة، ثم التوجه إلى مقر الشركة الكائن في 60 شارع عبد الله العربي، الحي السابع، مدينة نصر، إدارة بافلو برجر، وذلك غدا الأربعاء الموافق 10 ديسمبر 2025، من الساعة 12 ظهرا وحتى 6 مساء.

وأكدت أن الوظائف المتاحة تندرج تحت مسمى عضو فريق، للعمل بفروع الشركة المختلفة، وذلك ضمن خطة التوسع وزيادة حجم العمالة خلال المرحلة المقبلة.

وظائف

وتوفر شركة بافلو برجر حزمة مميزة من المزايا الوظيفية للمقبولين، تشمل حوافز شهرية تصل إلى 2000 جنيه، وبدل انتظام بصمة بقيمة 520 جنيها شهريا لعضو الفريق، واحتساب الوقت الإضافي، وسيلز بونص، وبدل مواصلات لفروع التجمعات ومدينتي والشروق، إلى جانب وجبة لوظيفة مساعد المدير، ويوم إجازة أسبوعيا، وزيادات سنوية، وفرص للترقي بعد 6 أشهر، وتأمينات صحية واجتماعية، وبرامج تدريب وتطوير مستمر، وترقيات ونمو وظيفي، وبيئة عمل محفزة، وفريق عمل محترف وداعم.

وحددت الشركة عددا من الشروط للالتحاق بالوظائف، من بينها قبول جميع المؤهلات سواء مؤهل عال أو متوسط، على أن يكون المتقدم من الخريجين فقط، وألا يزيد السن على 35 سنة، مع ضرورة وجود موقف واضح من التجنيد، وتوافر إمكانية العمل بمحافظتي القاهرة والجيزة.