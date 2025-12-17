قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2026

محمد غالي

يبحث عدد كبير من الموظفين عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر، والتي تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 اعتبارًا من يوم 24 من الشهر، للعاملين بكافة الوزارات والهيئات والجهات التابعة للدولة، وذلك ضمن الجدول الزمني المعتمد لصرف مستحقات العاملين بالجهاز الإداري.

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025

كشفت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025، متضمنة الزيادة الجديدة التي تم إقرارها وتطبيقها اعتبارًا من شهر يوليو الماضي، ضمن حزمة الإجراءات الهادفة إلى تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025

أوضحت وزارة المالية في بيان رسمي أن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 سيبدأ اعتبارًا من يوم 24 من الشهر نفسه، ويستمر على مدار 5 أيام متتالية، للعاملين بكافة الوزارات والهيئات والجهات الحكومية.

وأكدت الوزارة تخصيص 3 أيام إضافية لصرف المتأخرات والمستحقات المالية للعاملين، بما يضمن انتظام عملية الصرف وتخفيف الضغط على منافذ الحصول على المرتبات.

صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025

قنوات صرف المرتبات

وأشارت وزارة المالية إلى أن صرف المستحقات المالية سيتم من خلال عدد من القنوات، تشمل فروع البنوك، ومكاتب البريد المصري، وماكينات الصراف الآلي ATM، مع التأكيد على ضرورة عدم التزاحم أمام ماكينات الصرف، حفاظا على سلامة المواطنين وتيسيرا لإجراءات الحصول على المرتبات.

وأوضحت الوزارة، أن صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر ديسمبر سيبدأ من 24 ديسمبر 2025، على أن يتم صرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه.

وأوضح أن مستحقات العاملين ستتاح عبر ماكينات الصراف الآلي وفقا للمواعيد المعلنة من خلال المنظومة المالية الإلكترونية، مشددا على أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة إدارية.

وناشد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية العاملين بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة مع إتاحة المستحقات على مدار اليوم طوال فترة الصرف.

الحد الأدنى للأجور بعد زيادات 2025

وتأتي ضوابط الحد الأدنى للأجور بعد تطبيق الزيادات الجديدة، والتي تضمنت علاوات دورية متفاوتة وفقًا للدرجة الوظيفية، وجاءت القيم على النحو التالي.
الدرجة الممتازة 13,800 جنيه.
الدرجة العالية أو ما يعادلها 11,800 جنيه.
درجة مدير عام أو ما يعادلها 10,300 جنيه.
الدرجة الأولى 9,800 جنيه.
الدرجة الثانية 8,500 جنيه.
الدرجة الثالثة 8,000 جنيه.
الدرجة الرابعة 7,300 جنيه.
الدرجة الخامسة 7,100 جنيه.
الدرجة السادسة 7,000 جنيه.

وأوضحت الضوابط أن تطبيق زيادات المرتبات يتزامن عادة مع بدء تنفيذ الموازنة العامة الجديدة في شهر يوليو من كل عام.

صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025

أماكن وآليات صرف المرتبات

و قنوات صرف مرتبات متعددة للتسهيل حصول العاملين على مستحقاتهم، وتشمل ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك، ومكاتب البريد المصري التي يبلغ عددها نحو 4,600 مكتب، إلى جانب منافذ الدفع الإلكتروني مثل فوري، والمحافظ الإلكترونية، وبطاقات ميزة.

