وزير التعليم العالى: مصر بالمرتبة 83 ضمن أفضل 100 تجمع للعلوم والتكنولوجيا والابتكار عالميا

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى ، أن مصر في المرتبة 83 ضمن أفضل 100 تجمع للعلوم والتكنولوجيا والابتكار على مستوى العالم للعام 2025، موضحا أن الوزارة اطلقت مبادرة رئاسية " بنك المعرفة المصرى" لدعم البحث العلمي فى مصر ونعمل علد تدويل بنك المعرفة المصرى والان بسهد مشاركة 16 ناشر دولى وكذلك العمل على نقل الخبرات دوليا .



وأضاف الدكتور أيمن عاشور خلال كلمته بمؤتمر على هامش انعقاد الجمعية العامة للشراكة بين الاكاديميات، أن مصر فى المركز الأول أفريقيا والثالث بالشرق الأوسط عام 2024 فى استثمارات الشركات الناشئة، بإجمالى استثمارات 2 مليار دولار خلال ال 4 سنوات الأخيرة.



ولفت إلى تطبيق الرؤية الاستراتيجية تم ترجمته فى المبادرة الرئاسية " تحالف وتنمية " وتم تكوين تحالفات إقليمية تخصصية تضم مؤسسات التعليم العالى والصناعة ورواد الأعمال للتحول لمنتجات تخدم الاقتصاد القومى وتم تكوين مجلس أمناء للتحالف وانتج فى فبراير الماضى تفعيل فكرة التحالفات الإقليمية .