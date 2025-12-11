قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

بالأسماء.. رتوش أخيرة تفصل الأهلي عن 4 صفقات في يناير

الأهلي
الأهلي
عبدالله هشام

دخل النادي الأهلي في مفاوضات لضم 4 لاعبين مميزين خلال الانتقالات الشتوية على مستوى الظهير الأيسر والهجوم بجانب خط الوسط.

وأكد الإعلامي محمد شبانة في تصريحات إذاعية أن النادي الأهلي توصل لاتفاق مع مهاجم منتخب الأردن يزن النعيمات لضمه خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأردف : يزن النعيمات كان ضمن حسابات الأهلي الأهلي قبل التعاقد مع وسام أبو علي لكن توقفت الصفقة لخلافات على بعض البنود الشخصية بين اللاعب وإدارة الأحمر.

وأوضح : الأهلي توصل أيضا لاتفاق مع بابلو الصباغ لضمه في يناير المقبل واللاعب عاد لكولومبيا لإنهاء تفاصيل استخراج جواز سفره الفلسطيني استعدادا لضمه للأحمر.

وأردف : الأهلي يرغب في ضم الصباغ كفلسطيني حتى لا يشغل مكان في قائمة المحترفين الأجانب بالفرق مثلما حدث مع وسام أبو علي.

وأكمل :الأهلي توصل أيضا لاتفاق مع يوسف بلعمري وعرض 500 ألف دولار على إدارة الرجاء المغربي لشراء أخر 6 أشهر في عقده ويحاول الفريق زيادة المبلغ لـ 750 ألف دولار.

وأوضح :الأهلي قد يدخل أشرف داري ضمن صفقة يوسف بلعمري مع تحمل الأهلي جزء من راتب اللاعب خلال فترة الإعارة 6 أشهر والرجاء المغربي طلب اللاعب لمدة موسم ونصف.

وعن صفقة حامد حمدان  أوضح شبانه : الأهلي عرض 25 مليون جنيه لضم اللاعب من بتروجيت فيما يرغب البترولي في الحصول على 30 مليون جنيه لإتمام الصفقة وعرض الأهلي أحمد رضا ضمن الصفقة ومازالت المفاوضات مستمرة.

الأهلي النادي الأهلي فريق الأهلي صفقات الأهلي أخبار الأهلي

