الوطنية : التنسيق مع الأمن لإزالة نقاط حشد ناخبين بالطالبية والعمرانية
نادٍ سعودي يزاحم الأهلي فى صفقة سوبر بميركاتو الشتاء
قتلها ليه | والدة عروس المنوفية عن زوجها : بنتي مكنتش بتقول غير حاضر ونعم
الوطنية للانتخابات : تأخر دائرة بالجيزة لعطل سيارة رئيسها
الوطنية: كثافات انتخابية في مسقط رأس المرشحين بالمحافظات.. وموظفون احتياط باللجان
سعوديون ينقذون مقيما مصريا علق داخل سيارته وسط السيول الجارفة في حائل
الدواء: تحرير 1500 محضر شرطة لصيدليات مخالفة في المصانع والشركات
اكتشاف بئر غاز جديد “شمال البسنت-1”في الدلتا بإحتياطي 25 مليار قدم
لو عاوز تحلم بحد مات تعمل إيه؟.. داعية إسلامى يوضح الطريقة
صحة غزة: 4 شهداء و10 مصابين جراء غارات الاحتلال خلال 24 ساعة
تعرف على طريقة التعامل مع الأطفال المتعرضين للتحرش.. فيديو
الإعلان بعد قليل.. ماذا يحتاج مرشحو الدوائر الملغاة للفوز وحالات الإعادة
أخبار البلد

وزير التعليم العالى: وضع خريطة ابتكارية لمصر من أولويات الدولة حتى 2030

نهلة الشربيني

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، أن مصر تسضيف لأول مرة أكاديميات البحث العلمي على مستوى دول العالم ومقر الجمعية العامة للأكاديميات فى ايطاليا، وشهد اليوم حضور أكثر من 180 أكاديمية للبحث العلمى بمستوى دول العالم، وشهد اليوم فعالية المؤتمر العلمي بحضور العلماء والباحثين بجميع انحاء العالم لتناول موضوعات متميزة تخدم الدول المختلفة وتحديات البحث العلمي والابتكار.

وأضاف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى خلال مؤتمر صحفى منعقد الآن مع صحفيين التعليم العالى، كما يشهد اليوم الاجتماع الدولى بين الاكاديميات لمناقشة أولويات الأكاديميات ثم المعرض الدولى لتسويق المخرجات البحثية وهناك جزء كبير من المعرض تحويل البحث العلمي لمنتج وابتكار يخدم الاقتصاد.

وتابع وزير التعليم العالى، أن الجناح المصرى بالمعرض يضم مجموعة من الابتكارات، موضحا أن جزء من المعرض تناول أفكار الشباب من الجامعات المصرية من مسابقة Genz بعد تمويل ابتكارات الطلاب من صندوق رعاية المبتكرين لتشكيل شركات ناشئة وتم تدشين 43 شركة من طلاب الجامعات مؤكدا على دعم ورعاية الابتكار.

وأستطرد وزير التعليم العالى، أن الوزارة أعلنت إعلان نتيجة مسابقة تحالف وتنمية وتم توقيع عقود 9 تحالفات فازت تمثل الاقاليم المصرية، وتدعم  السياسة الوطنية للابتكار لوضع خريطة ابتكارية لمصر من خلال المشروعات ذات الاولوية التى تحتاجها الدولة فى 2030 وهذه المشروعات تغطى 35% من احتياجات الدولة وأولويات التنمية المستدامة.

وتابع الدكتور أيمن عاشور، أن اليوم شهد أيضا حضور رئيس الوزراء لحضور توقيع التحالفات بين الجامعات والمراكز البحثية والمستثمرين والصناعة فى تحالف مشترك، ولأول مرة نجد ثقة متبادلة بين المستثمرين والمؤسسات الحكومية.

صورة أرشيفية

أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا قالت؟

فتاة - أرشيفية

سميرة أمام محكمة الأسرة: زوجي أجبرني على أفعال مُشينة.. فطلبت الخُلع

افشة

موسم بمليون و800 ألف دولار.. طارق يحيى يفجر مفاجأة بشأن أفشة

حالة الطقس

الأرصاد: أمطار على 8 مناطق.. والرياح تشتد في القاهرة والسواحل

حلمي طولان

ساب الشوط الثاني.. مفاجأة بشأن حلمي طولان في مباراة الأردن

فيلم الست

تعر ف على إيرادات فيلم الست في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية

كريم قاسم

كريم قاسم: واجهت ترددا في الموافقة على فيلم القصص في البداية

العرض العالمي الأول لفيلم "جوازة ولاجنازة"

بعد مغادرة جدة.. عرض فيلم "جوازة ولا جنازة" بدون شريف سلامة

هند صبري

هند صبري تحصد جائزة عمر الشريف في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

أثار حالة من القلق.. اصطياد تمساح قرية الزوامل في بلبيس| صور

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

في موسمه..طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

الجلطة الدموية في الساق.. احذر هذه العلامات والأعراض

رسالة رباب صلاح

من أنتم؟!.. رسالة رباب شقيقة محمد صلاح لمنتقديه

مقلب طلاب لمدرستهم

مكنتش خناقة.. مقلب طلاب في معلمتهم علشان يحتفلوا بعيد ميلادها

طفل بعظام زجاجية

طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

