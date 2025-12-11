وزير التعليم العالى: وضع خريطة ابتكارية لمصر من أولويات الدولة حتى 2030

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، أن مصر تسضيف لأول مرة أكاديميات البحث العلمي على مستوى دول العالم ومقر الجمعية العامة للأكاديميات فى ايطاليا، وشهد اليوم حضور أكثر من 180 أكاديمية للبحث العلمى بمستوى دول العالم، وشهد اليوم فعالية المؤتمر العلمي بحضور العلماء والباحثين بجميع انحاء العالم لتناول موضوعات متميزة تخدم الدول المختلفة وتحديات البحث العلمي والابتكار.

وأضاف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى خلال مؤتمر صحفى منعقد الآن مع صحفيين التعليم العالى، كما يشهد اليوم الاجتماع الدولى بين الاكاديميات لمناقشة أولويات الأكاديميات ثم المعرض الدولى لتسويق المخرجات البحثية وهناك جزء كبير من المعرض تحويل البحث العلمي لمنتج وابتكار يخدم الاقتصاد.

وتابع وزير التعليم العالى، أن الجناح المصرى بالمعرض يضم مجموعة من الابتكارات، موضحا أن جزء من المعرض تناول أفكار الشباب من الجامعات المصرية من مسابقة Genz بعد تمويل ابتكارات الطلاب من صندوق رعاية المبتكرين لتشكيل شركات ناشئة وتم تدشين 43 شركة من طلاب الجامعات مؤكدا على دعم ورعاية الابتكار.

وأستطرد وزير التعليم العالى، أن الوزارة أعلنت إعلان نتيجة مسابقة تحالف وتنمية وتم توقيع عقود 9 تحالفات فازت تمثل الاقاليم المصرية، وتدعم السياسة الوطنية للابتكار لوضع خريطة ابتكارية لمصر من خلال المشروعات ذات الاولوية التى تحتاجها الدولة فى 2030 وهذه المشروعات تغطى 35% من احتياجات الدولة وأولويات التنمية المستدامة.

وتابع الدكتور أيمن عاشور، أن اليوم شهد أيضا حضور رئيس الوزراء لحضور توقيع التحالفات بين الجامعات والمراكز البحثية والمستثمرين والصناعة فى تحالف مشترك، ولأول مرة نجد ثقة متبادلة بين المستثمرين والمؤسسات الحكومية.