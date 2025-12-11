مؤمن بالاختلاف.. محمد منير يساند منى زكي وصناع فيلم الست

ساند الفنان محمد منير الفنانة مني ذكي بعدما أثير الجدل بسبب" فيلم الست"

وكتب محمد منير علي صفحته علي موقع التواصل x:"أنا واحد من اللي لسه ماشفوش فيلم الست لصديقتي الفنانة الكبيرة مني زكي، لكن مؤمن بالاختلاف ومصدق في ان صديقي المخرج مروان حامد عامل فيلم مختلف .

ادوها وادونا فرصه نشوف الاختلاف قبل الهجوم علي العمل وصُنّْاعُه ".

يذكر أن فيلم "الست" يتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، ويشارك في بطولته العديد من النجوم مثل كريم عبد العزيز وآسر ياسين وعمرو سعد ومحمد فراج وسيد رجب ونيللي كريم وأحمد داود وأحمد خالد صالح، بالإضافة إلى ظهور عدد كبير من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد حلمي وأمينة خليل وأحمد أمين وأمير المصري، وسيبدأ عرضه تجاريا في مصر والدول العربية يوم 10 ديسمبر الجاري.