تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن المناطق التي من المتوقع سقوط الأمطار فيها اليوم الخميس على جميع الأنحاء.

طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء

وعلى صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يسود اليوم الخميس، طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، فيما يكون باردًا ليلًا على جميع المناطق.

أمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانًا على السواحل الشمالية

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار فرص سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء وشمال الوجه البحري، مع أمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وذلك على فترات متقطعة.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى وجود نشاط لـ الرياح على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى.

حالة البحر المتوسط، من المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة بارتفاع أمواج يتراوح بين 2 و3 أمتار، مع رياح سطحية شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع أمواج يتراوح بين 1.5 و2 متر، ورياح شمالية غربية.