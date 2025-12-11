قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فتح باب الاشتراك لمشروع علاج الصحفيين وأسرهم.. الاثنين
أتكاسل عن صلاة الفجر لشدة البرد فهل على إثم؟.. علي جمعة يجيب
تعطل ChatGPT على أجهزة أندرويد.. مطور التطبيق تكشف التفاصيل والحلول
فنزويلا: استيلاء الولايات المتحدة على ناقلة النفط سرقة سافرة
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة
أشعر بالطمأنينة عندما أراه.. ماذا قال آدم لالانا عن أزمة محمد صلاح؟
أسعار الحديد محليا وعالميا اليوم الخميس
اتصل نصلك في أي مكان .. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
شاومي تطور مساعد ذكاء اصطناعي جديد باسم Mi Chat
الأهلي يستعد للتفاوض مع الرجاء لحسم انتقال يوسف بلعمري
طرائف الرؤساء.. شخص يفتح باب حمام الطائرة بالخطأ أمام ترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس
عادل نصار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن المناطق التي من المتوقع سقوط الأمطار فيها اليوم الخميس على جميع الأنحاء.

طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء

وعلى صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يسود اليوم الخميس، طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، فيما يكون باردًا ليلًا على جميع المناطق.

أمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانًا على السواحل الشمالية

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار فرص سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء وشمال الوجه البحري، مع أمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وذلك على فترات متقطعة.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى وجود نشاط لـ الرياح على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى.

حالة البحر المتوسط، من المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة بارتفاع أمواج يتراوح بين 2 و3 أمتار، مع رياح سطحية شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع أمواج يتراوح بين 1.5 و2 متر، ورياح شمالية غربية.

الأرصاد طقس حالة الطقس الأرصاد الجوية الطقس اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صبحي

بعد انفعاله على والده.. نجل سائق محمد صبحي يرد :أبويا مش بيذل نفسه ومأجرمش

صورة أرشيفية

إجازة للطلاب| تعليق الدراسة في مدارس لجان انتخابات مجلس النواب غداً

تامر حسني

راقد مبيتحركش.. حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ تامر حسني |تفاصيل

وزير التربية والتعليم

التعليم تنعي طالب مدرسة STEM ببني سويف وتكشف تفاصيل وفاته

وفاة الطالب أدهم

والده سابه وتجاهل مرضه| القصة الكاملة لوفاة طالب مدرسة STEM ببني سويف

عوض تاج الدين

عوض تاج الدين: نسبة الإصابة بفيروس «H1N1» بين المصريين تصل إلى 60% | فيديو

عوض تاج الدين

الطالب اللي يصاب بالبرد يقعد في البيت.. مستشار الرئيس يوجه رسالة للمدارس

محمد صلاح

مفاجأة كبرى في مصير محمد صلاح مع ليفربول.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية مع محافظ الدقهلية

المفتي يهنئ محافظ الدقهلية بانضمام المنصورة للشبكة العالمية لمدن التعلم GNLC

دار الإفتاء

هل يجوز للوالد كتابة كل ممتلكاته لبناته فقط دون إخوتهم؟.. أمين الفتوى يجيب

الدكتور محمود شلبي

هل الدعاء بـ"ربنا يكفينا شرك" يعتبر ذنبًا؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

هند صبري تتألق بإطلالتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

هند صبرى تتألق بإطلالتها فى مهرجان البحر الاحمر السينمائي
هند صبرى تتألق بإطلالتها فى مهرجان البحر الاحمر السينمائي
هند صبرى تتألق بإطلالتها فى مهرجان البحر الاحمر السينمائي

الست.. منى زكي تروج لفيلمها بإطلالة أنيقة في دبي

منى زكى
منى زكى
منى زكى

للتدفئة في الشتاء.. طريقة عمل مشروب السحلب بالمستكة

طريقة عمل مشروب السحلب بالمستكة من ألذ الوصفات
طريقة عمل مشروب السحلب بالمستكة من ألذ الوصفات
طريقة عمل مشروب السحلب بالمستكة من ألذ الوصفات

جوائز السوق وعرض جوازة ولا جنازة.. ماذا حدث في مهرجان البحر الأحمر اليوم؟

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

فيديو

صوفيا

المطربة صوفيا تطرح أحدث أغانيها مع روتانا بعنوان زي الجبل ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد