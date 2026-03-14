صفارات الإنذار تهز القدس.. صواريخ إيرانية تشعل التوتر وإسرائيل تتحدث عن «مرحلة الحسم»

كشفت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس، أن صفارات الإنذار دوت في المدينة وعدد من المناطق المحيطة بها عقب إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه القدس، في تطور جديد يعكس تصاعد التوتر العسكري في المنطقة.

مستوطنات الضفة الغربية

وأوضحت أن صفارات الإنذار سبقت ذلك في مدينة تل أبيب وعدة مدن إسرائيلية أخرى، إضافة إلى مستوطنات الضفة الغربية، وذلك بعد دقائق من إعلان رصد الصواريخ، ما تسبب في حالة من الاستنفار الأمني داخل إسرائيل.

انفجارات قوية في تل أبيب

وأشارت أبو شمسية خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي على شاشة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بسماع دوي انفجارات قوية في تل أبيب خلال الرشقة الصاروخية السابقة، لافتة إلى أن منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية حاولت اعتراض الصواريخ الإيرانية.

وأضافت أن هذه التطورات تأتي بالتزامن مع تصعيد واضح على المستويين العسكري والسياسي داخل إسرائيل، في ظل استمرار التوترات الإقليمية.

وفي السياق ذاته، أوضحت مراسلة «القاهرة الإخبارية» أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أدلى بتصريحات خلال جلسة تقييم أمني عقدها مع رئيس الأركان إيال زامير وكبار قادة الجيش، أكد خلالها أن إسرائيل دخلت ما وصفه بـ«مرحلة الحسم» في المواجهة مع إيران، مشيدًا بالقوات المشاركة في الضربات العسكرية ومؤكدًا أن العمليات ستتواصل وقد تتسع خلال الفترة المقبلة.

توسيع نطاق العمليات العسكرية

كما صعّد كاتس من لهجته تجاه لبنان، محمّلًا الدولة اللبنانية مسؤولية ما يجري، ومشيرًا إلى أنها ستتحمل تبعات التطورات الحالية، في ظل حديث متزايد داخل إسرائيل عن إمكانية توسيع نطاق العمليات العسكرية.

تبادل للاتهامات بين القيادات السياسية والعسكرية

وأشارت أبو شمسية إلى وجود تبادل للاتهامات بين القيادات السياسية والعسكرية داخل إسرائيل بشأن تطورات الجبهة الشمالية، خاصة بعد أن كانت التقديرات الإسرائيلية تشير إلى تراجع وجود «حزب الله» في جنوب لبنان، غير أن المفاجأة وفق تلك التقديرات تمثلت في استمرار انتشار عناصر من «قوة الرضوان» في مناطق الجنوب، ما يزيد من تعقيد المشهد الأمني والعسكري في المنطقة.