كتيبة محترفين بهدف واحد.. صنداونز يعيد مجده القاري إلى بريتوريا

نجح نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا 2026 بعد مشوار قوي ومميز انتهى بالفوز في المباراة النهائية على الجيش الملكي المغربي ليؤكد الفريق مجددًا أنه أحد أقوى أندية القارة خلال السنوات الأخيرة بفضل استقراره الفني وتطور مشروعه الكروي.

وجاء هذا التتويج تحت قيادة المدرب ميجيل كاردوزو الذي أصبح ثاني مدرب فقط في تاريخ صن داونز يحقق لقب دوري أبطال أفريقيا بعد بيتسو موسيماني الذي سبق أن قاد الفريق للتتويج عام 2016 على حساب الزمالك في واحدة من أبرز لحظات النادي التاريخية.

ويعكس هذا الإنجاز استمرار نجاح مشروع صن داونز القاري الذي يعتمد على مزيج من الانضباط التكتيكي والتطور الفني والاعتماد على عناصر ذات جودة عالية قادرة على صناعة الفارق في المباريات الكبرى خاصة في الأدوار الحاسمة من البطولة.

وكان للاعبين المحترفين دور بارز في رحلة التتويج بعدما شكلوا عنصر قوة أساسي في الخط الهجومي وصناعة اللعب حيث ساهموا بشكل مباشر في نتائج الفريق خلال مشواره في البطولة وظهر تأثيرهم في أكثر من مباراة حاسمة.

وسجل ميجيل ريسينيو هدفًا وقدم تمريرة حاسمة ليكون من أبرز عناصر الفريق.

كما سجل آرثر ساليس هدفين وصنع مثلهما فيما أضاف مارسيلو أليندي هدفًا مهمًا بينما خطف برايان ليون الأنظار بتسجيل خمسة أهداف مؤثرة صنعت الفارق في مشوار البطولة.

وبين تتويج 2016 بقيادة موسيماني وتتويج 2026 بقيادة كاردوزو يواصل فريق صن داونز ترسيخ إسمه في القارة السمراء كأحد أكثر الأندية استقرارًا ونجاحًا ليبقى قوة في سباق البطولات الأفريقية الكبرى ويؤكد أن مشروعه الكروي ما زال قادرًا على تحقيق المزيد من الألقاب في المستقبل.

ويلتقي فريق صنداونز الجنوب إفريقي نظيره فريق اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة كأس السوبر الإفريقي لاحقا.