محافظ الغربية: استمرار دعم الفئات الأولى بالرعاية

حرص اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، على مشاركة الأيتام وكبار السن فرحة عيد الأضحى المبارك، من خلال جولة ميدانية شملت عددًا من دور الرعاية بمدينة طنطا، لإدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم في أول أيام العيد، بحضور المهندس حسام الدين عبده، نائب المحافظ.

توجيهات محافظ الغربية

وشملت الجولة زيارة دار لرعاية الأيتام، ودار لكبار السن، حيث حرص المحافظ خلال الزيارة على قضاء وقت معهم، والاستماع إليهم، ومشاركتهم أجواء الاحتفال بهذه المناسبة المباركة.

دعم الأيتام

وخلال الزيارة، قدم محافظ الغربية التهنئة للأيتام وكبار السن بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالفئات الأولى بالرعاية، وتعمل على توفير كافة سبل الدعم والرعاية الصحية والاجتماعية لهم، بما يضمن حياة كريمة وآمنة داخل دور الرعاية.

توزيع هدايا الرئيس

وأكد المحافظ أن “إدخال الفرحة إلى قلوب الأيتام وكبار السن واجب إنساني قبل أن يكون مسؤولية تنفيذية”، مشيرًا إلى أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم وتلبية احتياجاتهم بشكل مستمر.

رفع كفاءة الخدمات

وفي ختام الجولة، قام المحافظ بتوزيع الهدايا التي تحمل تهنئة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وهو ما ساهم في رسم البسمة على وجوههم وإضفاء أجواء من البهجة والسعادة.