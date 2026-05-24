نهائي دوري أبطال أفريقيا.. رضا سليم يقود تشكيل الجيش الملكي المتوقع أمام صنداونز

يستضيف الجيش الملكي نظيره ماميلودي صن داونز مساء اليوم الأحد، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-26، في مواجهة مرتقبة لحسم بطل القارة السمراء.

وكان الفريق الجنوب أفريقي قد حسم لقاء الذهاب لصالحه بهدف دون رد، ليصبح بحاجة إلى التعادل أو الفوز بأي نتيجة من أجل التتويج باللقب القاري.

في المقابل، يحتاج الجيش الملكي إلى الفوز بفارق هدفين لقلب النتيجة والتتويج بالبطولة للمرة الثانية في تاريخه.

تشكيل الجيش الملكي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد رضا التكناوتي

الدفاع: أوغوستو كارنيرو – مروان الوادني – فالو ميندي – جمال الشماخ

الوسط: خالد أيت ورخان – محمد ربيع حريمات – عبد الفتاح حيدراف

الهجوم: يوسف الفحلي – حمزة خابا – رضا سليم.

ومن المتوقع أن يدخل صن داونز المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

الدفاع: خولوماني نداماني - كينو كوبيدو - أوبري موديبا - خوليسو موداو

الوسط: كوتلوانو ليثلاكو - تيبوهو موكوينا - جايدن آدامز - تشريق ماثيوز

الهجوم: نونو سانتوس - براين ليون مونيز



ويمتلك الفريقان لقبًا واحدًا في دوري الأبطال، حيث تُوج الجيش الملكي بالبطولة عام 1985 كأول نادٍ مغربي يحقق اللقب، بينما حصد صن داونز الكأس عام 2016.

كما سبق للفريق الجنوب أفريقي خسارة النهائي مرتين، في نسختي 2021 و2025، ويأمل في تعويض إخفاقاته السابقة بالتتويج الليلة.