الجيش الملكي يبحث عن ريمونتادا المجد وصن داونز يتمسك بحلم اللقب الإفريقي

تتجه أنظار القارة الإفريقية مساء اليوم نحو العاصمة المغربية الرباط التي تستضيف واحدة من أكثر المباريات ترقبًا وإثارة هذا الموسم حين يستقبل الجيش الملكي المغربي نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب الأمير مولاي عبد الله وسط أجواء جماهيرية منتظرة وضغط هائل على الفريقين في معركة التتويج باللقب القاري.

ويدخل الجيش الملكي المواجهة بشعار لا بديل عن العودة بعدما خسر لقاء الذهاب في بريتوريا بهدف دون رد سجله أوبري موديبا ليصبح الفريق المغربي مطالبًا بتحقيق ريمونتادا تاريخية أمام جماهيره إذا أراد اعتلاء عرش الكرة الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه.

في المقابل يحضر صن داونز إلى الرباط بثقة الانتصار ذهابًا لكن بحذر شديد من ملعب لطالما شكل كابوسًا للضيوف خاصة أن الفريق الجنوب إفريقي يحمل سجلًا سلبيًا للغاية على الأراضي المغربية.

الجيش الملكي.. حلم العودة من قلب الرباط

داخل أسوار الجيش الملكي تبدو المباراة وكأنها أكثر من مجرد نهائي قاري بل فرصة لإعادة كتابة التاريخ واستعادة أمجاد النادي العريق على الساحة الإفريقية.

الفريق المغربي يعلم جيدًا أن خسارة الذهاب بهدف وحيد أبقت الباب مفتوحًا على مصراعيه وأن هدفًا مبكرًا في الرباط قد يقلب كل الحسابات ويشعل المباراة منذ بدايتها.

ويعول العساكر على قوة ملعب الأمير مولاي عبد الله الذي تحول خلال السنوات الأخيرة إلى حصن حقيقي استعصى على المنافسين بعدما نجح الجيش الملكي في الحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم عليه طوال مشواره القاري هذا الموسم.

الجماهير المغربية بدورها تستعد لليلة استثنائية حيث ينتظر أن تمتلئ مدرجات الملعب بالكامل في محاولة لصناعة ضغط جماهيري هائل يمنح اللاعبين دفعة إضافية لتحقيق العودة المنتظرة.

سانتوس.. الصلابة الدفاعية وسلاح الشخصية

المدرب البرتغالي ألكسندر سانتوس يدرك أن مواجهة فريق بحجم صنداونز تحتاج إلى توازن شديد بين الجرأة والحذر لذلك بنى مشروعه هذا الموسم على الانضباط التكتيكي والصلابة الدفاعية.

ونجح سانتوس في قيادة الجيش الملكي إلى النهائي بفضل شخصية قوية داخل الملعب وقدرة كبيرة على التعامل مع اللحظات الصعبة حيث ظهر الفريق منظمًا دفاعيًا وقادرًا على امتصاص ضغط المنافسين قبل ضربهم في اللحظات المناسبة.

وفي مباراة الليلة يراهن المدرب البرتغالي على الروح القتالية العالية للاعبيه بجانب الجاهزية البدنية من أجل فرض إيقاعه على اللقاء منذ الدقائق الأولى.

كما يملك الجيش الملكي أفضلية اللعب على أرضه وهو العامل الذي يعول عليه الجهاز الفني بشكل واضح لتحقيق ريمونتادا قد تبقى خالدة في ذاكرة جماهير النادي.

صن داونز.. خطوة أخيرة نحو المجد

على الجانب الآخر يدخل ماميلودي صنداونز المباراة بعين على الكأس وأخرى على التاريخ فالفريق الجنوب إفريقي يملك أفضلية الفوز ذهابًا لكنه يدرك أن المهمة لم تُحسم بعد خاصة أن اللعب في المغرب ظل دائمًا أحد أكبر التحديات التي تواجهه قاريا.

ورغم القوة الكبيرة التي أظهرها صنداونز هذا الموسم إلا أن أرقامه خارج ملعبه أمام الأندية المغربية تثير القلق حيث لم يحقق أي انتصار في 8 مباريات خاضها بالمغرب ضمن دوري أبطال إفريقيا مكتفيًا بثلاثة تعادلات مقابل خمس هزائم.

لكن الفريق الجنوب إفريقي يدخل اللقاء مدفوعًا بطموح تاريخي إذ قد يصبح أول نادٍ في تاريخ البطولة يحقق خمسة انتصارات في الأدوار الإقصائية خلال موسم واحد إذا نجح في الفوز على الجيش الملكي الليلة.

ميجيل كاردوزو.. مدرسة الاستحواذ والهدوء

ويقود صن داونز المدرب البرتغالي ميجيل كاردوزو الذي يعتمد على فلسفة مختلفة تمامًا عن مواطنه ألكسندر سانتوس.

كاردوزو يفضل السيطرة على الكرة والاستحواذ الطويل مع بناء الهجمات بهدوء شديد وهو الأسلوب الذي منح الفريق الجنوب إفريقي شخصية قوية هذا الموسم وجعله من أبرز فرق القارة من الناحية الفنية.

ويملك صن داونز عناصر هجومية سريعة قادرة على استغلال المساحات وهو ما قد يشكل خطرًا كبيرًا على الجيش الملكي خاصة إذا اندفع أصحاب الأرض هجوميًا بحثًا عن التسجيل المبكر.

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب البرتغالي على امتصاص الحماس الجماهيري المغربي قبل توجيه ضربات مرتدة قد تكون قاتلة في مباراة تحمل الكثير من الضغوط العصبية.

نهائي بمكاسب مالية وتاريخية ضخمة

ولا تتوقف أهمية المباراة عند حدود التتويج القاري فقط بل تمتد إلى مكاسب مالية ورياضية هائلة للفائز باللقب.

وسيحصل بطل دوري أبطال إفريقيا على جائزة مالية ضخمة تبلغ 6 ملايين دولار بالإضافة إلى التأهل لثلاث بطولات دولية كبرى:

كأس السوبر الإفريقي 2026 أمام اتحاد العاصمة الجزائري بطل الكونفيدرالية.

كأس الإنتركونتيننتال 2026.

كأس العالم للأندية 2029.

وتمثل هذه البطولات فرصة ذهبية لأي من الفريقين لتعزيز حضوره العالمي ورفع قيمته التسويقية والفنية.

صراع البرتغاليين.. من ينتصر تكتيكيًا؟

النهائي المرتقب لا يحمل فقط صراعًا بين فريقين كبيرين بل أيضًا مواجهة تكتيكية خالصة بين مدربين برتغاليين يمتلك كل منهما فلسفة مختلفة.

ألكسندر سانتوس يعتمد على التنظيم والانضباط والقتال البدني بينما يميل ميجيل كاردوزو إلى الاستحواذ والهدوء وبناء اللعب التدريجي.

هذا التباين التكتيكي يمنح المباراة طابعًا خاصًا ويجعل تفاصيل صغيرة جدًا قادرة على تحديد هوية البطل.