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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين بني سويف: استلام 351 ألف طن من القمح منذ بدء التوريد

توريد قمح ببني سويف
توريد قمح ببني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

تواصل مواقع التخزين والاستلام من الصوامع والشون ببني سويف استقبال الأقماح المحلية من المزارعين ضمن موسم توريد محصول القمح المحلي للعام 2026، وذلك في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بمتابعة منظومة التوريد وتوفير كافة التيسيرات اللازمة لدعم المزارعين وتشجيعهم على توريد أكبر كمية ممكنة من المحصول الاستراتيجي.

وأوضح محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، أن إجمالي الكميات الموردة "منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم" بلغ 351 ألفًا و213 طنًا،تم استلامها وفرزها من خلال مواقع التخزين المختلفة من الصوامع والشون الحكومية المنتشرة على مستوى المحافظة، مؤكدًا انتظام عمليات الاستلام وسير العمل بصورة منتظمة مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين.

يُذكر أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا العام بلغت 116 ألفًا و381 فدانًا، تنوعت بين أنظمة الزراعة المختلفة، وشملت عددًا من الأصناف عالية الإنتاجية، من بينها أصناف قمح الخبز مثل سدس 14 وجيزة 171 وسخا 95 ومصر 3 ومصر 4، بالإضافة إلى أصناف الديورم المخصصة لإنتاج المكرونة، ومنها بني سويف 5 وبني سويف 7.عرض أقل

بني سويف توريد قمح صوامع بني سويف

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