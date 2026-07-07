مهارات التفويض الإداري الفعال والجوانب المالية.. دورة تدريبية بجامعة بني سويف

شهد الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، فعاليات الدورة التدريبية حول "مهارات التفويض الإداري الفعال والجوانب المالية"، والتي نظمها مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، بحضور الدكتور شعبان مبارز المستشار المالي للجامعة، والدكتور جمعة سعيد تهامي مدير المركز، ومديري الكليات والوحدات والإدارات المختلفة.

وأكد الدكتور طارق علي، خلال كلمته، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية القدرات الإدارية والقيادية للعاملين، من خلال تنظيم البرامج والدورات التدريبية المتخصصة التي تسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة داخل الجامعة، ويسهم في رفع كفاءة العنصر البشري وتحقيق أهداف الجامعة في التطوير المؤسسي والتميز الإداري.

وتناولت الدورة عددًا من المحاور المهمة، شملت مفهوم التفويض الإداري الفعال، وأهميته في تطوير بيئة العمل، وآليات توزيع الاختصاصات والمسؤوليات، إلى جانب استعراض الجوانب المالية المرتبطة بالإدارة الجامعية، ومتطلبات العمل المالي وفقًا للوائح والقوانين المنظمة، والتحديات التي تواجه القيادات الإدارية وسبل التعامل معها بكفاءة.

كما شهدت الدورة فتح باب الحوار والمناقشة مع المشاركين، للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، والتعرف على احتياجاتهم التدريبية ومتطلباتهم، بما يسهم في إعداد برامج تدريبية تلبي احتياجات العاملين وتواكب التطورات الإدارية والمالية.