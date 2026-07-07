قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يهنئ جمهورية القمر بيوم الاستقلال وجزر سولومون بذكرى عيد الاستقلال
مأساة تهز القلوب.. وفاة والدة فتاة الشروق بعد يوم من مصرع ابنتها في حادث مروع
مصر تدين التفجيرين الإرهابيين في دمشق
بالفيديو.. وزير الاستثمار يعلن قرب إطلاق "صندوق استثمار المواهب الرياضية"
رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات ..اضغط هنا
الأزهر: الغبن والتدليس في البيع والشراء مكسب زائف وبركة تنزع
بعد تكرار ظهور الثعابين في المحافظات.. رسالة عاجلة من الصحة للمواطنين| تفاصيل
القبض على موظف بنك تعدى على شخص بالقاهرة
شواطئ الإسكندرية ترفع الرايات الحمراء.. اعرف السبب
تراجع الذهب 50 جنيهًا محليًا.. خبير يكشف أسباب الانخفاض
رويترز: ناقلة الغاز المسال القطرية «الركيات» معرضة لخطر الانفجار
زيلينسكي يدعو دول الناتو لتعزيز الإنتاج الدفاعي وبناء نظام أوروبي مضاد للصواريخ الباليستية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مهارات التفويض الإداري الفعال والجوانب المالية.. دورة تدريبية بجامعة بني سويف

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

شهد الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، فعاليات الدورة التدريبية حول "مهارات التفويض الإداري الفعال والجوانب المالية"، والتي نظمها مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، بحضور الدكتور شعبان مبارز المستشار المالي للجامعة، والدكتور جمعة سعيد تهامي مدير المركز، ومديري الكليات والوحدات والإدارات المختلفة.

وأكد الدكتور طارق علي، خلال كلمته، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية القدرات الإدارية والقيادية للعاملين، من خلال تنظيم البرامج والدورات التدريبية المتخصصة التي تسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة داخل الجامعة، ويسهم في رفع كفاءة العنصر البشري وتحقيق أهداف الجامعة في التطوير المؤسسي والتميز الإداري.

وتناولت الدورة عددًا من المحاور المهمة، شملت مفهوم التفويض الإداري الفعال، وأهميته في تطوير بيئة العمل، وآليات توزيع الاختصاصات والمسؤوليات، إلى جانب استعراض الجوانب المالية المرتبطة بالإدارة الجامعية، ومتطلبات العمل المالي وفقًا للوائح والقوانين المنظمة، والتحديات التي تواجه القيادات الإدارية وسبل التعامل معها بكفاءة.

كما شهدت الدورة فتح باب الحوار والمناقشة مع المشاركين، للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، والتعرف على احتياجاتهم التدريبية ومتطلباتهم، بما يسهم في إعداد برامج تدريبية تلبي احتياجات العاملين وتواكب التطورات الإدارية والمالية.

بني سويف جامعة بني سويف بناء القدرات ببني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر والأرجنتين

شاهد مجاناً.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين

مشاهدة مباراة مصر والأرجنتين

حملها الآن.. تردد القناة المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر والأرجنتين

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 بالاسم ورقم الجلوس .. اضغط هنا

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات ..اضغط هنا

منتخب مصر

آخر كلام.. هل تذاع مباراة مصر والأرجنتين على بي إن سبورت المفتوحة؟

الدواجن

نزلت تاني.. أسعار الدواجن تغازل المواطنين اليوم الثلاثاء بتراجع جديد

شقق سكنية

طرح أولى شقق الإيجار التمليكي 2026.. السكن بإيجار شهري دون مقدم حجز والتفاصيل الكاملة

الدواجن

حقنة البرد.. تحذير عاجل للمواطنين بشأن الدواجن

ترشيحاتنا

النجمة ليلي علوي

ليلى علوي تكشف لصدى البلد كواليس فيلم ابن مين فيهم (خاص )

بدرية طلبة

بدرية طلبة تنفي الشائعات: لم أترك عملي وانتهيت من تصوير الحافي

فيلم Supergirl

10 معلومات مثيرة من كواليس فيلم Supergirl

بالصور

5 خطوات فعالة لمنع دخول الثعابين إلى المنزل.. نصائح بسيطة تحمي أسرتك

نصائح فعالة لمنع دخول الثعابين إلى المنزل
نصائح فعالة لمنع دخول الثعابين إلى المنزل
نصائح فعالة لمنع دخول الثعابين إلى المنزل

قبل صافرة البداية.. 8 نصائح طبية لمشاهدة المباراة دون إرهاق أو جفاف

قبل صافرة البداية.. 8 نصائح طبية لمشاهدة المباراة دون إرهاق أو جفاف
قبل صافرة البداية.. 8 نصائح طبية لمشاهدة المباراة دون إرهاق أو جفاف
قبل صافرة البداية.. 8 نصائح طبية لمشاهدة المباراة دون إرهاق أو جفاف

نشرة المرأة والمنوعات| خطوة تقلل امتصاص الزيت أثناء قلي الباذنجان.. أخطاء تخزين الطماطم

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

تراخيص السيارات تقفز 25% في يونيو.. وشيفروليه تتصدر المبيعات

سوق السيارات المصري
سوق السيارات المصري
سوق السيارات المصري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل ينسى الرجل امرأة أحبته بصدق؟ ولماذا يعود بعض الرجال للبحث عن امرأة خسروها؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقالي المائة... كلمة لا تموت ورسالة لا تنتهي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صقر وكناريا.. قميص "النكتة" على جسد "الأكشن"

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: قمة أنقرة.. اختبار للناتو لتقرير المصير

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معركة الذهب في الصحراء الشرقية.. بين سيادة القانون وحفظ قوت الأمة

المزيد