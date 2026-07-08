محافظ بني سويف يلتقي وفد نماذج الحياة السياسية للشيوخ والشباب والطلائع

التقى اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف،بمكتبه،وفداً من أعضاء نماذج محاكاة الحياة السياسية للشيوخ والشباب والطلائع بمديرية الشباب والرياضة، وذلك بحضور السيد بلال حبش نائب محافظ بني سويف،الأستاذ هشام الجبالي مدير عام مديرية الشباب والرياضة، الأستاذ ناصر رمضان وكيل المديرية لقطاع الشباب .

وخلال اللقاء تقدم أعضاء نماذج الحياة الشبابية من الشباب والطلائع، بالتهنئة لمحافظ بني سويف ونائبه بالذكرى الثالثة عشر لثورة 30 يونيو، والتي أعادت صياغة الهوية الوطنية وصححت المسار السياسي والاقتصادي للدولة المصرية،تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، حيث تم استعراض المكتسبات الوطنية التي تحققت عقب الثورة، والدروس المستفادة منها في بناء الجمهورية الجديدة، ودور الشباب في الحفاظ على هذه المكتسبات ودعم مسيرة التنمية المستدامة.

وأكد محافظ بني سويف،أهمية عقد جلسات محاكاة برلمانية لمناقشة أهم القضايا والموضوعات التي تهم الشارع والمجتمع السويفي،بجانب تنظيم زيارات ميدانية لأعضاء نماذج الحياة السياسية تشمل المشروعات القومية والمناطق الصناعية ، لاطلاع وتعريف الكوادر الشبابية بحجم الإنجازات على أرض الواقع، وربط الجانب النظري للمحاكاة السياسية بالواقع التنموي والاقتصادي الذي تشهده بني سويف، في إطار تمكين الشباب واطلاعهم على جهود التنمية المستمرة.

ضم الوفد:ممثل من نموذج الشيوخ عنهم"محمد البحيري وكيل أول لجنة التنمية المحلية والإسكان بنموذج الشيوخ،ماريا لاوندي عضو اللجنة العامة بنموذج الشيوخ "ومثل برلمان الشباب" محمود أحمد عبد العزيز، إسلام محمد فتحى،محمد أبو الخير " ومثل برلمان الطلائع " مريم مصطفى عاشور، إيرينى عايد إسحاق، أيمن مصطفى، عبدالله حسين"، بجانب مجدي حلمي، مدير إدارة التعليم المدني والبرلمان، ومسؤولي البرلمان بالمديرية علي حسن وهاجر مصطفي.