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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اعتماد قسم الرمد بمستشفيات جامعة بني سويف مركزًا لتدريب أطباء الزمالة

جامعة بني سويف
جامعة بني سويف

 اعتمد قسم الرمد وأمراض وجراحات العيون بمستشفيات جامعة بني سويف مركزًا لتدريب أطباء الزمالة المصرية والبورد المصري، في خطوة جديدة تعكس المكانة العلمية والطبية المتقدمة التي تتمتع بها المستشفيات الجامعية.

 وذلك في إطار التعاون المشترك بين البورد المصري ووزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي.

 وجاء هذا بإشراف الدكتور هاني حامد عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور عماد البنا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف، وبمتابعة الدكتورة الزهراء محمد فهمي منسق الزمالة المصرية بالمستشفيات، وبجهود متميزة من الدكتور حسام خليل رئيس قسم الرمد، واعتماد الدكتور أحمد طه مدربًا رسميًا للزمالة بالقسم.

​وأوضح رئيس الجامعة أن هذا الاعتماد يُعد إضافة قوية وجديدة إلى سلسلة النجاحات التي تحققها مستشفيات جامعة بني سويف في مجال التعليم الطبي والتدريب الإكلينيكي، بما يؤكد توافر المقومات الأكاديمية، والطبية، والإمكانات الفنية والتقنية اللازمة لتأهيل الأطباء وفق أحدث المعايير العلمية والمهنية العالمية، مما يسهم بشكل مباشر في إعداد كوادر طبية متميزة قادرة على تقديم خدمات صحية عالية الجودة تخدم أبناء المحافظة والمجتمع ككل.

كما أشار الدكتور طارق علي، إلى أن مستشفيات جامعة بني سويف أصبحت تقوم حاليًا بتدريب أطباء الزمالة المصرية والبورد المصري في 14 تخصصًا طبيًا مختلفًا؛ تشمل الأطفال، والباطنة العامة، والأمراض المتوطنة، وطب الأسرة، والأمراض الصدرية، والأشعة، والرعاية المركزة، وأمراض القلب، والأنف والأذن والحنجرة، والسمعيات، وأمراض الذكورة، والرمد وأمراض وجراحات العيون، والروماتيزم والتأهيل، بالإضافة إلى التخاطب، وهو ما يرسخ مكانة الجامعة كواحدة من المؤسسات الأكاديمية الرائدة في دعم رؤية الدولة المصرية للارتقاء بالمنظومة الصحية وبناء كوادر مؤهلة وفق أعلى معايير الجودة والتميز.

​وأعرب الدكتور هاني حامد، عميد كلية الطب البشري، عن اعتزازه بهذا النجاح مؤكدًا أن التوسع في اعتماد الأقسام التدريبية يأتي في إطار استراتيجية الكلية والمستشفيات لدعم منظومة التعليم الطبي المستمر، وتعزيز دور المستشفيات الجامعية كمراكز رائدة في التدريب والتأهيل، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على رفع كفاءة الأطباء ومستوى الرعاية الصحية الشاملة المقدمة للمواطنين.

​ومن جانبه، ثمن الدكتور عماد البنا، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف، هذا الإنجاز الذي يكلل جهود الأطقم الطبية والإدارية بالمستشفيات، مؤكداً أن إدارة المستشفيات حريصة على توفير كافة التسهيلات والدعم اللوجستي والفني للأقسام المعتمدة، والسعي المستمر لتطوير البنية التحتية الطبية وتحديث الأجهزة لضمان بيئة تدريبية مثالية للأطباء، بما يضمن تقديم خدمات علاجية متميزة للمرضى بمختلف الأقسام الطبية والمستشفيات التخصصية بالجامعة.

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