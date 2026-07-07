اصطدام دراجة يشعل مشاجرة عنيفة بين عائلتين في بني سويف

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص والتعدي على بعضهم بالسب والضرب ببني سويف.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 2 يوليو الجاري، حدثت مشاجرة بين طرف أول أحد الأشخاص وزوجته القائمة على تصوير مقطع الفيديو مصابة بسحجة بالكتف الأيسر، ووالدته، واثنين من أقاربهم، وطرف ثان: سائق الظاهر بمقطع الفيديو مصاب بكدمة بالفك، وزوجته، واثنين من أقاربهما، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة ناصر، وذلك لاصطدام أحد أفراد الطرف الثاني بالدراجة النارية قيادته بأحد أفراد الطرف الأول وعلى إثر ذلك تعدوا على بعضهم بالسب والضرب.ضبط طرفي المشاجرة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت الجهات المختصة التحقيق.