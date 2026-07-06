بني سويف.. حملات نظافة ورفع الإشغالات وإزالة التعديات وتسريع ملفات التصالح

تواصل الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة بني سويف تنفيذ توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بتكثيف الأنشطة الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات، والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتسريع العمل بملفات التصالح والتقنين.

ففي مركز ومدينة ببا، تابع أحمد علاء الدين رئيس المركز أعمال استكمال إنشاء المستشفى المركزي وتطوير المبنى، في إطار دعم المنظومة الصحية بمركز ومدينة ببا، كما تمت متابعة حملات النظافة بعدد من شوارع المدينة، شملت شارع التحرير وجرجس عبد الشهيد وقشلاق البلدية وأبو سيف وميدان الصاغة وشارع السينما القديمة ومسجد العكايشة وخورشيد وخلاف ووهبة، إلى جانب استمرار أعمال النظافة بالوحدات القروية، حيث نفذت الوحدة المحلية بسدس حملة نظافة بمدخل القرية وشارع الوحدة المحلية وشارع المدارس، كما شهدت قرية جزيرة ببا أعمال نظافة بمدخل قرية كفر ناصر وطريق طراد النيل، فيما نفذت الوحدة المحلية بقمبش أعمال نظافة تضمنت تمهيد وتسوية طريق بني أحمد.

وفي مركز ومدينة ناصر، واصلت الوحدة المحلية برئاسة شوقي هاشم تنفيذ حملات النظافة والتجميل، والتي شملت شارع الجيش وشارع أبو بكر الصديق ومنطقة المنشية والشامية وعزبة إبراهيم باشا وشارع نهضة مصر وطريق السقاية وشارع عظيم الدولة ومنطقة بحري البلد، مع رفع التراكمات ونقلها إلى مصنع تدوير المخلفات بكوم أبو راضي، كما نفذت الوحدة حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحضور حمادة راضي نائب رئيس المركز، أسفرت عن إزالة 328 حالة إشغال متنوعة شملت الباعة الجائلين والاستاندات والكراسي البلاستيكية والإعلانات واللافتات المخالفة والموازين، وفي ملف إزالة التعديات، تم تنفيذ حملة مكبرة بحضور مصطفى الدمرداش نائب رئيس المركز، أسفرت عن إزالة حالتي تعدٍ على أملاك الصرف الصحي وإزالة 15 حالة تعدٍ على أملاك الدولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز ومدينة سمسطا، تابع أسامة يونس رئيس المركز أعمال رفع المخلفات والأتربة والقمامة بعدد من الطرق والمحاور، شملت طريق مستشفى الصدر وطريق عزبة مجلي ودشاشة/دشطوط وطريق عزبة الشنطور وعزبة فراج/الشنطور وطريق قفطان الشرقية والعساكرة/بدهل، حيث تم نقل أكثر من 110 أطنان من المخلفات إلى مصنع السماد العضوي بالظهير الصحراوي، إلى جانب تحرير عدد من المحاضر لمخالفات بيئية وإشغالات طريق بالقرى التابعة، كما تمت متابعة أعمال صيانة وتركيب كشافات الإنارة العامة، وتنفيذ حملات ميدانية لرصد مخالفات البناء، أسفرت عن إزالة عدد من حالات التعدي بالبناء المخالف على أراضٍ زراعية بقرى بدهل والشنطور ومازورا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مركز ومدينة إهناسيا، تابع أحمد توفيق رئيس المركز انتظام وسير العمل بالمركز التكنولوجي والإدارة الهندسية ووحدة المتغيرات المكانية، مع التأكيد على سرعة إنجاز ملفات التصالح والتقنين والانتهاء من المتغيرات المكانية أولًا بأول، كما تابعت الوحدة المحلية، بالتنسيق مع الإدارة الصحية، أعمال اليوم الأول من حملة التجريع الجماعي لبؤر الصيادين للوقاية من مرض البلهارسيا بقرية العواونة، حيث تم تجريع 145 مواطنًا أقل من 18 عامًا و155 مواطنًا أكبر من 18 عامًا بإجمالي 300 حالة، كما واصلت الوحدات المحلية القروية أعمال تمهيد الطرق ورفع التراكمات وصيانة كشافات الإنارة، ومتابعة ملفات التصالح والتقنين، والتصدي لأي مخالفات بناء في مهدها.

وفي مركز ومدينة الواسطى، واصلت الوحدة المحلية برئاسة علي يوسف تنفيذ حملاتها لرفع كفاءة منظومة النظافة والإشغالات وتحسين مستوى الخدمات، حيث نفذت حملة موسعة لرفع الإشغالات بشوارع الثانوية وأحمد عرابي وطراد النيل حتى ميدان الساحة الشعبية، وأسفرت عن التحفظ على عدد من الاستاندات والموازين والطاولات والكراسي وتروليات عرض أفران الفينو المخالفة. وعلى مستوى الوحدة المحلية بقرية الميمون، تم تنفيذ إزالة حالة تعدٍ، ومتابعة أعمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي لإصلاح أعطال وصلات المياه بمنطقة جمعية عثمان بن عفان بقرية بني حدير، إلى جانب رفع المخلفات والقمامة من مناطق التجمعات المختلفة، وجمع القمامة من القرى والعزب التابعة، ونقلها إلى مصنع تدوير المخلفات بكوم أبو راضي، كما شهدت الوحدة المحلية بميدوم رفع نحو 16 طنًا من المخلفات والقمامة وإرسالها إلى مصنع التدوير، بالإضافة إلى إزالة حالة تعدٍ.