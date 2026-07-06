الأوقاف: إقبال كبير على دولة التلاوة في الموسم الثاني.. ومد التصفيات إلى 5 أيام

قال الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف إن النجاح الكبير الذى حققه برنامج دولة التلاوة فى الموسم الأول، جعلنا نبدأ الموسم الثانى بطاقة كبيرة جدا لإنجازه فى أسرع وقت.

وأضاف أسامة رسلان خلال برنامج صباح الخير يا مصر عير القناة الأولى، أنه تم إطلاق برنامج دولة التلاوة أمس بحضور الدكتور أسامة الازهري.

وكشف “رسلان” عن عدة أمور جديدة تختلف عن الموسم الأول وهى أن عدد المتقدمين لهذا الموسم يكاد يصل لضعف عدد المتقدمين عن الموسم الأول، بعدما تقدم أكثر من 25000 متقدم.

ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف إلى أنهم تجاوبوا مع ذلك بتهيئة البنية التحتية التكنولوجية التي استقبلت المتقدمين، منوها بأن عمليات التقديم أون لاين كانت لـ30 يونيو الماضي ولم تحدث أى مشكلة تقنية، وهذا شكل من أشكال التحديث والتطوير.

وتابع أسامة رسلان أنه تم التيسير على المشاركين وذويهم وأقيمت تصفيات الاختبارات فى 10 محافظات بدلا من 7 محافظات كما كان فى الموسم الأول، وتم توحيد الهوية البصرية لمقار التصفيات، من خلال تجهيزات وتصميمات موحدة مستوحاة من نجاح الموسم الأول.

وأشار رسلان إلى أن الوزارة راعت هذا الموسم الاعتبارات الكمية والكيفية، وأعلى محافظة من حيث أعداد المتقدمين كانت الشرقية، والقاهرة يضم عليها المتقدمين من الفيوم وبني سويس لكن الشرقية وحدها لانه عدد المتقدمين فيها كبير.

ونوه بأن الوزارة راعت هذا الموسم مد أيام التصفيات لكل محافظة لمدة 5 أيام بدلا من 3، للتيسير قدر المستطاع على المتسابقين وذويهم، وتم تحديد مواعيد حضور المتسابقين بالاسم للتيسر عليهم وعلى لجان التحكيم.

وتوقع المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف ظهور أصوات واعدة لا تقل أبدا عن الموسم الاول بل يمكن أن تتفوق عنها.

وكشف أسامة رسلان عن أن شروط الانضمام للمسابقة لم تشهد تغييرات جوهرية، باستثناء استبعاد المتسابقين الـ32 الذين وصلوا إلى المرحلة النهائية في الموسم الأول، لأنهم أصبحوا بالفعل من الأصوات المعتمدة التي تمثل مصر في المحافل القرآنية، كما يستمر استبعاد المعتمدين في الإذاعة والتلفزيون أو مقارئ وزارة الأوقاف، لانهم مروا بكل مراحل التقييم والتأهيل على مدار سنوات، لإتاحة الفرصة لاكتشاف مواهب جديدة.

وأشار أسامة رسلان إلى أن الهدف من برنامج "دولة التلاوة" لا يقتصر على إبراز جمال الصوت وإتقان أحكام التلاوة، وإنما يمتد إلى ترسيخ معاني الفهم الصحيح للقرآن الكريم والذوق الرفيع والقيم التي يحملها الوحي الشريف.

وحول إمكانية عرض كواليس التصفيات، رحب رسلان بالفكرة، مؤكدًا الحرص على إظهار الجهود المبذولة والاستعدادات التي تسبق المنافسات في المواسم المقبلة.

ودعا الشباب والأسر إلى تشجيع أبنائهم على حفظ القرآن الكريم والمشاركة في المبادرات التي تطلقها مؤسسات الدولة لاكتشاف المواهب، مؤكدًا أن مصر تمتلك العديد من الطاقات المتميزة التي تستحق الدعم والرعاية، داعيًا الجميع إلى التعاون مع الدولة لاكتشاف هذه المواهب وتقديمها لمصر والعالم.