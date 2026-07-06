البرلمان اللبناني: أطالب بتدخل دولي لوقف عمليات تدمير القرى في مدينة بنت جبيل

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، قال إن المستوى السياسي الإسرائيلي يروج أكاذيب هدفها إثارة الفتنة بين أبناء الوطن.



وأوضح : أطالب بتدخل دولي لوقف عمليات تدمير القرى في مدينة بنت جبيل، وأن أبناء القرى الحدودية لن يساوموا على وطنهم تحت أي ظرف.

وقال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عملياته العسكرية في جنوب لبنان، مشيرا إلى أنه نفذ خلال الساعات الأولى من اليوم عمليات تفخيخ وتفجير لعدد من المنازل في بلدة كفركلا، كما كثف تحركاته في عدة بلدات، شملت مداهمة منازل وتدمير ممتلكات وبنية تحتية.

وأوضح سنجاب أن التحركات تتركز في البلدات المرشحة للمرحلة الأولى من الانسحاب، ولا سيما زوطر الشرقية وزوطر الغربية شمال نهر الليطاني، مع توقع السماح للجيش اللبناني بدخول بلدتي الغندورية وفرون، اللتين تخضعان للسيطرة النارية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن تنفيذ الانسحاب لا يزال مؤجلا رغم ما نص عليه الاتفاق الإطاري.

وأضاف أن الشارع اللبناني يترقب انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي باعتباره خطوة مهمة لترسيخ وقف إطلاق النار، بعدما اعتبر اللبنانيون أن الإنجاز الأبرز خلال المرحلة الماضية تمثل في وقف الاستهدافات اليومية التي طالت بيروت والبقاع وبعلبك ومناطق الجنوب ومحافظة جبل لبنان.



