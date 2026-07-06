الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عملية تفجير في بلدة حولا جنوبي لبنان

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عملية تفجير في بلدة حولا جنوبي لبنان، مع تواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار.

وتأتي هذه الخروقات المتكررة في لبنان، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ نوفمبر 2024، واستمرار العمل بـ"اتفاق الإطار" الموقع في 26 يونيو 2026، والذي ينص على انسحاب إسرائيلي متدرج من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة.

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية إن جيش الاحتلال نفذ عملية تفجير في بلدة حولا في قضاء مرجعيون بجنوبي لبنان.



وكان طيران الاحتلال شن غارة على منطقة النبطية الفوقا، وسط تفجير في بلدة الطيري، وقصف مدفعي ناحية بلدة القنطرة، فضلًا عن تحليق مسيّرات جنوبي لبنان.

والأحد، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن الحصيلة التراكمية الاجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس بلغت 4304 شهداء، إثر تسجيل شهيد واحد.

